Ximo Puig: "Sánchez sabe perfectamente que la Comunidad Valenciana es una comunidad histórica"

19/06/2018 - 14:31

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado este martes que el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, "sabe perfectamente" que la Comunitat Valenciana es "una comunidad histórica" y al respecto ha pedido "dejar claro de una vez por todas esta cuestión" aunque ha rechazado generar "polémicas estériles".

VALENCIA, 19 (EUROPA PRESS)

Puig se ha referido así preguntado sobre las declaraciones de Sánchez en una entrevista a TVE en las que no citó a la Comunitat Valenciana como una de las comunidades históricas. Al respecto, ha explicado que el criterio que seguirá Sánchez para recibir a los presidentes autonómicos será el criterio de antigüedad de los Estatutos de Autonomía.

Al respecto, ha recalcado que la Comunitat Valenciana es "una comunidad histórica" tal como se recoge en el Estatut de Autonomía. Por ello, ha apuntado que sobre "el nominalismo" no hará "ninguna polémica" porque son "polémicas estériles", pero ha considerado que se debería "de una vez por todas dejar clara esta cuestión".

Así, ha recordado que las llamadas nacionalidades históricas son aquellas que accedieron a la autonomía durante la República y la Comunitat Valenciana "no lo hizo porque el señor caudillo, Franco, dio un golpe de Estado". "No vamos ahora a validar el golpe de Estado para determinar cuáles son históricas y cuáles no".

"Nosotros somos una nacionalidad histórica y si alguien tiene alguna duda que venga al Palau de la Generalitat y verá que esto de historia esta cargado", ha recalcado. Con todo, ha aclarado que no quiere caer en la discriminación de ninguna comunidad por razones de su supuesta historia". "No estamos en ese mundo. Yo no soy identitarista", ha recalcado.

Por el contrario, ha insistido en que su horizonte es "igualdad entre las personas y respeto a las culturas y a las singularidades territoriales". En ese sentido, ha apuntado que Sánchez sabe que la Comunitat valenciana es "una comunidad solidaria, abierta y comprometida con el proyecto global".