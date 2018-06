Santamaría ofrece un proyecto "abierto y en positivo" para el PP con "unidad, responsabilidad e integridad"

19/06/2018 - 15:04

Intenta hablar con los demás aspirantes a suceder a Rajoy y subraya que es una "sana competición", no una guerra Dice que "siempre" ha respetado a Feijóo: "He respetado su decisión y yo he tomado la mía"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría ha asegurado este martes que presenta su candidatura para liderar el PP con un proyecto "abierto" y que lo hace con "energía, entrega y determinación" en un momento "muy importante para el Partido Popular y para España".

"Soy una militante más y me presento a ofrecer lo que creo que quieren muchos militantes: unidad, responsabilidad e integridad. Y lo hago con toda humildad y con toda generosidad", ha declarado Santamaría a los periodistas en la puerta de los Leones del Congreso de los Diputados.

Además, Sáenz de Santamaría ha subrayado que se presenta porque cree que España "necesita un PP unido y fuerte". "Nos presentamos con el aval de lo que hemos hecho y creo que podemos estar orgullosos de ello, pero ese aval tiene que ser nuestra puerta para el futuro, un futuro con ánimo, entusiasmo y optimismo", ha aseverado.

Además, la 'exnúmero dos' del PP ha señalado que es el momento de "dar un paso más" en esa oportunidad de la "igualdad real" y, de hecho ha dicho que se presenta para presidir el PP y también aspirar a presidir el Gobierno de España. "Cuento con todos en mi partido y quiero que todos sepan que pueden contar conmigo", ha manifestado.

INTENTA HABLAR CON COSPEDAL

Santamaría, que presentará este miércoles sus avales ante la comisión organizadora del congreso extraordinario de julio, ha asegurado en una charla informal con los periodistas que ha intentado hablar con los otros candidatos (son seis lo que han anunciado que competirán) para informarles del paso que iba a dar.

También ha intentado localizar a María Dolores de Cospedal, en calidad de secretaria general del PP, pero no ha podido localizarla y volverá a hacerlo esta tarde , según ha puntualizado. Además, ha dicho que espera 'fair play' en la campaña electoral interna que se desarrollará durante las próximas dos semanas.

"Lo que es importante es que todos trabajemos para esa unidad desde el respeto y la máxima cooperación. Somos compañeros y como compañeros espero que nos tratemos", ha dicho, para agregar: "Creo que hay algo que nos une a todos, el amor a nuestro partido y el amor a España".

ESCUCHAR A LOS MILITANTES

A su entender, hay que escuchar a los militantes porque son el "presente y el futuro" del PP y "acertarán" si los escuchan. "Ahora, que los militantes decidan", ha exclamado. Los afiliados tienen que inscribirse previamente para poder votar y estar al corriente de pago. Esa votación se producirá el día 5 de julio en asambleas celebradas en toda España.

La exvicepresidenta ha señalado que se presenta porque cree en el PP "con tanta o más ilusión" que el día que se afilió a la formación. "En el PP siempre hemos acertado cuando hemos trabajado en positivo y nos hemos abierto a la sociedad", ha destacado, para recalcar que presenta un proyecto "abierto y en positivo" que tiene que construirse "dialogando, cooperando e integrando".

En este sentido, ha dicho que en el PP "todos" se tienen que sentir "compañeros" de este proyecto porque a todos les unen "servir a España". También ha dicho que da este paso porque cree "en la libertad" y "un hombre y una mujer libres pueden llegar donde quieran". "Y quiero hacerlo de la mano del PP, de mi partido", ha apostillado, para subrayar el "orgullo" de pertenecer a esta formación.

Santamaría ha resaltado que ella "sabe" lo que es esta el Gobierno pero también en la oposición. "Si hacemos una buena oposición volveremos ya al Gobierno. Creamos en ello porque somos un partido fuerte y con vocación mayoritaria, un partido que sabe gobernar pero también que tiene grandes ideas para España", ha afirmado.

Preguntada si ha dado este paso por la renuncia de Alberto Núñez Feijóo, ha indicado que "siempre" ha respetado "muchísimo" al presidente de la Xunta y que cada uno tiene "sus tiempos y sus reflexiones". "He respetado su decisión y he tomado la mía", ha declarado ante el Congreso.

DICE QUE HARÁ "JUEGO LIMPIO"

Después, en declaraciones en Telecinco, Santamaría ha explicado que el PP tiene un sistema democrático para elegir a su líder y ha rechazado que se pueda hablar de una guerra sino de una "sana competición". Según ha añadido, su intención es "sumar y construir en positivo".

Al ser preguntada si cree que habrá juego limpio en esta carrera sucesoria, ha dicho que ella lo va a hacer porque son "compañeros" y han trabajado "juntos" en momentos "muy difíciles". "Hay que seguir trabajando y hacerlo con mucha limpieza, mucha apertura y mucho diálogo", ha señalado.

"MUCHAS LLAMADAS DE ALIENTO"

Santamaría no ha querido desvelar qué apoyos tiene en este momento para presidir el PP --mañana presentará sus avales en Génova-- y ha dicho que estos días ha recibido "muchas llamadas de aliento" pidiéndole que dé el paso porque sería también, ha proseguido, "una buena candidata a la Presidencia del Gobierno".

En cuanto a si se ve debatiendo con los otros candidatos a presidir el PP, ha dicho que a ella no le ha "importado nunca debatir" y que ha ido a "muchos" a lo largo de su vida política. Según ha agregado, esa decisión depende ahora de la comisión organizadora del congreso del partido.

RESPONSABILIDADES POR LA CORRUPCIÓN

Preguntada por los casos de corrupción que han afectado al PP, Sáenz de Santamaría ha asegurado que en la vida uno tiene que ser "íntegro" en sus comportamientos. "Creo que ésa es una etapa de nuestro partido en la que hemos asumido responsabilidad y lo hemos hecho con amplitud", ha aseverado. Dicho esto, ha solicitado "respeto" a la hora de "imputar corrupciones alegremente" a los demás sin mirarse a ellos mismos.

Santamaría ha señalado que llamó en primer lugar a Mariano Rajoy para comunicarle que iba a presentar su candidatura pero que no le dio"ningún consejo". Según ha añadido, el presidente del PP ya expuso ante la Junta Directiva cuál sería su posición ante esta proceso sucesorio.