Podemos defiende que sus 20 propuestas al Gobierno del PSOE son "posibles y urgentes" y "las peleará con uñas y dientes"

19/06/2018 - 15:40

Montero afirma que "al PSOE le cuesta mucho tomar determinadas decisiones" y que Podemos se centrará en "ayudarle" a que decida bien

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha asegurado este martes que su formación "peleará con uñas y dientes" las 20 reformas que el secretario general 'morado', Pablo Iglesias, propuso la pasada semana al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, porque todas ellas son "urgentes" y "posibles de realizar", incluso las que ahora el PSOE ve "imposibles", como la derogación de las dos reformas laborales --incluida la del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero--.

"Ese va a ser nuestro papel, ayudarles a que vean que es posible incluso aquellas cosas que hoy ven que son imposibles", ha explicado Montero en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Congreso tras la Junta de Portavoces, tras señalar que el PSOE también decía que los números no daban para sacar al PP de La Moncloa sin el apoyo de Ciudadanos, y finalmente sí dieron.

La 'número dos' del partido morado ha asegurado que las 20 propuestas planteadas por Iglesias no son líneas rojas ni "condiciones sine qua non" para apoyar las medidas del Gobierno Sánchez que consideren necesarias y positivas, pero ha garantizado que trabajarán para que los "desacuerdos" respecto a algunas sus propuestas se conviertan en "acuerdos".

QUE SÁNCHEZ CUMPLA SU "DEUDA DEMOCRÁTICA"

"Los desacuerdos no van a ser impedimento para que sigamos dialogando. Se ha demostrado que esa España y nosotros teníamos razón, que los número daban y que era posible el cambio. A partir de ahí, el Gobierno de Pedro Sánchez es consecuencia de un trabajo tenaz de la España del cambio y tiene una deuda democrática. No hay medidas sine qua non, sino que esa pregunta se la tienen que hacer el Gobierno a la España del cambio que le ha puesto en La Moncla", ha enfatizado.

"Para nosotros esas medidas son urgentes, son posibles de realizar y son necesarias, y las vamos a pelear con uñas y dientes", ha avisado a continuación, antes de citar, entre otras medidas de las 20 propuestas, la derogación de las dos reformas laborales, el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) o la eliminación de los copagos farmacéuticos. "Nosotros estaremos ahí para intentar convencerles de que tomen esas decisiones", ha remarcado.

Así lo ha puesto de manifiesto, tras afirmar "al PSOE le cuesta mucho tomar determinadas decisiones" y que, por ello, Podemos va a asumir "la responsabilidad de concretar en leyes los cambios que España necesita". "Nosotros estaremos ayudando a que el PSOE decida lo que es bueno para esa España que le ha hecho llegar a La Moncloa", ha insistido.

"Ya hemos visto muchas veces que al PSOE le ha costado mucho tomar determinadas decisiones y que, a veces, las ha tomado a pesar de ellos, impulsados por la ola de cambio que es tan fuerte como para haber permitido lo que durante dos años decían que era imposible, que era desalojar al PP", ha ahondado.

De hecho, ha asegurado que el argumento de que "no dan los números", por ejemplo, para derogar las reformas laborales, es "poco creíble", porque "no hace tanto" se aprobó en el Congreso una proposición no de ley que, a su juicio, caminaba en esa dirección.

"La diferencia es que esa votación no tenía rango de ley. Tenemos que ser coherentes y volver a votar lo mismo con una iniciativa que sí tenga rango de ley. Es viable y pelearemos para que así sea, aunque ahora haya un desacuerdo", ha reafirmado.

QUE USE BIEN EL TIEMPO QUE ESTÉ EN EL GOBIERNO

En cuanto a la intención manifestada por Sánchez de agotar la legislatura, Montero ha señalado que lo que Podemos considera realmente importante no es tanto el tiempo que dure su Gobierno sino "el uso que se dé a ese tiempo", que debe ser "convertir en leyes los cambios urgentes que necesita España".

"Si Sánchez está disponible para que en el tiempo que ocupe la Presidencia del Gobierno se lleven a cabo y se concreten las medidas urgentes que la España del cambio lleva exigiendo muchos años, esa España que es la que le ha puesto en La Moncloa, nos parecerá bien", ha asegurado.