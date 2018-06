Dos empresarios aseguran al juez del 3% que donaron a la fundación CatDem por ideología y no a cambio de obra pública

20/06/2018 - 14:48

Los empresarios Ramón Blázquez Martínez y Antonio Cañellas Anto han declarado este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso del 3%, José de la Mata, que sus donaciones a la fundación CatDem, vinculada a Coonvèrgencia Democràtica de Catalunya (CDC), respondían a motivos ideológicos y que en ningún caso las hicieron para obtener adjudicaciones de obra pública.

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Según fuentes presentes en el interrogatorio, Blázquez, administrador único de la empresa Certis Obres y Serveis Sau, ha comentado que el motivo de sus donaciones se debía a que simpatizaba con sus postulados, mientras que Cañellas, presidente de Construcciones Deco, ha indicado que lo hizo porque CatDem abogaba por una reducción del impuesto de sucesiones, con la que él estaba de acuerdo.

Además de Blázquez y Cañellas, ambos imputados en la causa que investiga la supuesta financiación irregular de CDC, ha declarado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, también como investigado, Pedro Javier del Llano, exdirector de Contratación de clientes privados de la empresa Oproler.

Según las fuentes consultadas, el magistrado ha preguntado por la identidad de un tal 'Gerardo', un "cargo público relevante", tal y como aparece el auto de De la Mata. En un correo electrónico enviado por Del Llano a otro directivo de Oproler, Josep Maria Bassols, en julio de 2012, bajo el asunto 'Supercopa RM-BCN Bernabéu', le indicaba que debía invitar a ciertas personas, entre ellas a 'Gerardo'.

PALCO DEL BERNABÉU

Al consultarle sobre este asunto, Del Llano ha explicado que él era el encargado de coordinar las invitaciones de Oproler al palco del Estadio Santiago Bernabéu y que fue el expresidente de la empresa Sergio Lerma quien le pidió que, en dicho correo electrónico, dijese a Bassols que invitara al tal 'Gerardo'.

Sin embargo, ha asegurado que no sabe quién es ese 'Gerardo'. De hecho, ante la insistencia del juez sobre este asunto, ha llegado a afirmar que, aunque supuestamente coordinaba las invitaciones de su empresa al palco del Bernabéu, él no sabía quién asistía y quién no.

Fuentes de la investigación creen el tal 'Gerardo' es Germà Gordó, exconsejero catalán de Justicia en el gobierno de Artur Mas y también extesorero de CDC. También está imputado en la causa del 3%.

Los interrogatorios de este caso, que acaba de llegar a la Audiencia Nacional tras inhibirse el Juzgado de Instrucción de El Vendrell (Tarragona), continuarán este jueves con la declaración del exconsejero catalán de Educación y Cultura Joan Maria Pujals y los empresarios Antonio García Bragado, socio de la constructora Tec Cuatro, y Joan Albert Arqués, gerente de la constructora Benito Arnó e Hijos.