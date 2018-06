Alaya asegura estar "muy tranquila" por sus palabras, con las que busca "cambiar el sistema desde dentro"

20/06/2018 - 17:20

La magistrada de la Audiencia Provincial de Sevilla Mercedes Alaya, quien fuera instructora de macrocausas como los ERE, Mercasevilla o del caso Lopera y empezó la de los cursos de formación, ha manifestado este miércoles que está "muy tranquila" con las últimas declaraciones que ha realizado, las cuales ratifica, y con las que pretende "cambiar el sistema desde dentro", principalmente en lo referente a la independencia de la Fiscalía General del Estado respecto al Gobierno.

SEVILLA, 20 (EUROPA PRESS)

Precisamente este miércoles se ha conocido que el promotor de Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto una diligencia informativa en relación con las manifestaciones realizadas por Alaya, en las que entre otros aspectos critica la elección del Fiscal General del Estado por parte del Gobierno.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Audiencia Provincial de Sevilla, Alaya ha manifestado que está "muy tranquila" por lo que ha dicho, ratificando que "necesitamos una Fiscalía independiente del Gobierno".

Al respecto, ha añadido que aboga por que el fiscal general del Estado "debe ser independiente" y "no elegido por el Gobierno". "La Constitución dice que será nombrado por el Gobierno, no elegido", ha afirmado, precisando que está "en contra" de este sistema, "no de las personas".

La magistrada, que no ha valorado la propuesta de la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, como fiscal general del Estado, propone un acuerdo de todas las fuerzas políticas para elegir al fiscal general del Estado. "Las fuerzas políticas son tan dispares que tendrían que elegir un fiscal independiente", ha sugerido.

Alaya, que ha asegurado que su relación con el presidente de la Audiencia Provincial, Damián Álvarez, "a día de hoy es magnífica", ha señalado que éste "entiende lo que persigo, modificar el sistema desde dentro".

"En la Carrera Judicial mientras menos se hable sería mejor, estaría más tranquila sin hablar en mi casa o en mi trabajo", ha manifestado.

"Mis intenciones son loables, cambiar el sistema desde dentro, sin pretender afear la conducta ni herir a nadie. Hay muchos jueces que pretenden la independencia judicial por encima de todo", ha afirmado.