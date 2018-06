Franco dice que no hay un acuerdo cerrado sobre los presupuestos de Madrid

Madrid, 21 jun (EFE).- El secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, ha asegurado hoy que "a día de hoy no hay ningún acuerdo cerrado" sobre los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid para 2018 y ha dicho que van a iniciar una negociación con el Gobierno de Manuela Carmena "para ver si es posible" apoyarlos.

En declaraciones a los medios en los pasillos de la Asamblea de Madrid, el también diputado regional del PSOE-M ha dicho que van a analizar este proyecto de presupuestos en una comisión integrada por miembros del PSOE-M, del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento y del Gobierno municipal de Ahora Madrid.

"Si somos capaces de llegar a un acuerdo, que no es fácil, vamos a apoyarlos. Pero si no, no nos va a temblar el pulso para decir que no", ha señalado.

Franco ha comentado que los socialistas van a estudiar el proyecto de presupuestos y "hacer contrapropuestas, en algunos casos complementarias y en otros alternativas a lo que propone Ahora Madrid".

"Ya veremos, lo que pase no está escrito", ha sostenido.

Por otro lado, ha negado haber recibido órdenes de Ferraz de cara a esta negociación, ya que ha comentado que el PSOE-M tiene un "grado de autonomía" frente al partido a nivel nacional que no quieren perder.

"No ha habido ninguna orden ni del presidente de España ni de nadie en este sentido", ha dicho en referencia a Pedro Sánchez.