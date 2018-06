Jorge Trias, que filtró papeles de Bárcenas, cree que Cospedal no recibió sobresueldos y la anotación fue manipulada

La critica porque hizo una "pésima" gestión de aquella crisis

El exdiputado del PP Jorge Trias Sagner que denunció el cobro de sobresueldos por parte de la cúpula del PP cree que María Dolores de Cospedal nunca percibió cantidades, aunque ha señalado que la gestión que hizo como secretaria general fue "pésima" y tendría que haber afrontado la situación con mayor transparencia.

En la presentación del libro 'El baile de la corrupción' en el que relata su amistad con el extesorero Luis Bárcenas y su conocimiento sobre la contabilidad B del PP, Trias ha señalado que la página de los conocidos como 'papeles de Bárcenas' en la que aparecía Cospedal como receptora de 7.500 euros es "probable" que fuera manipulada, como señalaron peritos calígrafos. "Creo que Cospedal no percibió sobresueldos", ha recalcado.

Según ha dicho, Bárcenas le enseñó las anotaciones por lo que tiene certezas sobre los apuntes que involucran al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y a políticos de la cúpula 'popular' como Federico Trillo, Javier Arenas o Jaime Mayor Oreja.

Sin embargo, ha indicado que en la página en la que aparecen anotaciones sobre Cospedal, las pruebas periciales señalaron que se manipuló y se vio que los escritos eran posteriores al resto de apuntes. "Había un hecho evidente, Cospedal y Bárcenas se odiaban", ha recalcado, añadiendo que el gran valedor del extesorero fue Rajoy.

COSPEDAL "SE HA DEJADO PARTIR LA CARA"

Preguntado por la gestión que hizo el PP y en particular Cospedal como secretaria general, el exdiputado la ha calificado de "pésima". "Arremetió contra todos, a mí me amenazó con que me iba a denunciar y luego no lo hicieron. Ella dice que le han partido la cara, se la ha dejado partir porque podía haber hecho la gestión de otro modo", ha subrayado Trias.

Al tiempo, comprende que al mando de la Secretaría General del partido, Cospedal se vio "fagocitada" por la maquinaria del PP ya que estaba rodeada de figuras influyentes como Trillo o Arenas. "Eran personas muy poderosas entonces y tenía que contar con ellos", ha argumentado, pero, a su juicio, fue un error negar la corrupción del partido y tratar de quitar hierro a un caso "lacerante.

A RAJOY SE LO LLEVÓ EL "TSUNAMI DE LA CORRUPCIÓN"

El autor opina que al expresidente Rajoy le ha terminado tumbado el "tsunami de la corrupción" en su partido. Para Trias, se trataba de una situación "sistémica" y "escandalosa". "Esto no podía pasar impunemente y la sentencia ha sido letal. Sin corrupción, Rajoy hubiera resistido hacia una transición normal, no traumática", ha explicado, añadiendo que sintió alivio con la moción de censura que hizo caer al Gobierno de Rajoy.

Sobre el proceso de primarias abierto en el PP para elegir al sucesor de Rajoy, Trias ha celebrado que se abra el "primer" debate democrático en el partido y entiende que puede ser un proceso "saludable", "muy útil" y "catártico" para la formación.

Y preguntado por los candidatos que cuentan con más posibilidades, el exdiputado catalán ha señalado a Soraya Sáenz de Santamaría como una candidata que representa "más de lo mismo" aunque destaca que no esté salpicada por corrupción, de Cospedal ha dicho que es "menos de lo mismo" aunque tiene el hándicap de tener que dar explicaciones sobre la corrupción que ha vivido el PP estando ella en la dirección.

Por último, ve a Pablo Casado como "savia nueva" pero considera que está por ver qué ideas planteará, mientras que de José Manuel García Margallo ha loado su inteligencia pero entiende que "no tiene sentido" proponer a un candidato de su edad para presidir el PP.