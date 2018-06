Casado pide a los 'barones' del PP y presidentes provinciales que den "libertad de voto" a los afiliados

21/06/2018 - 14:20

El precandidato a presidir el Partido Popular Pablo Casado, está pidiendo a los 'barones' territoriales y presidentes provinciales de la formación que permitan inscribirse a los afiliados y les den "libertad de voto", pero sin "presionar" y sin pedirle a nadie que se retrate públicamente dándole su apoyo.

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

"Lo que estoy pidiendo son dos cosas nada más y eso lo he hecho hoy con el presidente de la Diputación de León y con el presidente del partido: Que dejen inscribirse a la gente y que den libertad de voto. Una vez con libertad de voto ya podemos defender nuestro proyecto", ha explicado en declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press.

Casado, que lanzaba en León su candidatura a los afiliados en espera de que la campaña arranque oficialmente el sábado, ha explicado que los 5.000 avales que ya ha recogido le han llegado tras ofrecer a la militancia "un número de whatsapp, una página web y un email de contacto".

"Hice sólo 20 llamadas a los presidentes autonómicos el lunes diciendo: 'Solo te llamo para decirte que me presento, que cuentas con mi apoyo y que por favor, des libertad de voto a tus afiliados'. Desde hoy, estoy llamando a los presidentes provinciales y no voy a presionar a nadie. Lo que pasa es que a veces, esa ausencia de presión hace que la gente quiera apoyarte", ha comentado.

Casado es consciente de que habrá quien le defina como "El niño bonito" de Esperanza Aguirre o de José María Aznar y dice que también lo es en todo caso de Mariano Rajoy y de Manuel Pizarro, pues son "los cuatro jefes" que ha tenido en el PP, de lo que se siente "muy orgulloso". "Para unir a gente que se ha ido a otros partidos hay que estar orgullosos de tu pasado pero mirando al futuro", ha comentado.

Está convencido de que pasará "el corte" del voto de los afiliados el 5 de julio y se ve ganador en el congreso porque opina que su candidatura es "la única integradora". No obstante, dice que si pierde, se pondrá "a disposición del partido", asegura que no tiene "apego al cargo" y sólo hace una petición al que triunfe: "Mi única exigencia es que se cuide a mi equipo, a la gente que sin yo pedírselo, me ha apoyado".