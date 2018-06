Calviño ve como buena base el acuerdo franco-alemán para reformar la eurozona

Luxemburgo, 21 jun (EFE).- La ministra española de Economía, Nadia Calviño, calificó hoy de base "buena" y "sólida" sobre la que trabajar el acuerdo alcanzado por Francia y Alemania el martes para reformar la eurozona, que contempla un presupuesto común para el euro y dotar de más "músculo" al fondo de rescate.

"Es una buena base, una base sólida sobre la cual podemos trabajar, y creo que podemos avanzar", declaró la política a su llegada a la reunión de titulares económicos de la eurozona, Eurogrupo, que se celebra este jueves en Luxemburgo.

Calviño insistió en que, de todas formas, no se han terminado "todos los debates, todos los detalles", y que será necesario discutir la cuestión, pero reiteró que es "muy bueno" que París y Berlín "se hayan sentado para reflexionar e intentar diseñar líneas comunes en la profundización de la integración europea" en el ámbito económico, político y migratorio.

Sobre el Sistema Europeo de Garantía de Depósitos (EDIS), que ha quedado en un segundo plano en las conversaciones entre Francia y Alemania, la ministra aseguró que no considera que ese elemento sea la "pieza clave", pero señaló que la Unión Bancaria estará incompleta sin él.

"La Unión Bancaria no estará completa hasta que tengamos también un sistema común de garantía de depósitos. Eso no quiere decir que sea imprescindible ahora mismo o que si no se acuerda hoy sea un fracaso, en absoluto. Simplemente, que es un tema que tenemos que tener en mente y que no debemos olvidar", comentó.

En ese sentido, precisó que en el documento franco-alemán queda "clara" la voluntad de desarrollar ese instrumento.

En cuanto al presupuesto de la eurozona, afirmó que es "importante" intentar evitar una "confrontación" entre el área del euro y el presupuesto comunitario.

"Cuando salga el Reino Unido de la Unión Europea, el 85 % del PIB comunitario estará representado por los Estados de la eurozona y, por tanto, creo que lo importante no es discutir el tamaño de un presupuesto u otro, sino dotarnos de suficientes instrumentos para que la Unión Europea en su conjunto y muy especialmente la eurozona (...) puedan crecer de forma sostenible en los próximos años", dijo.

Con respecto al tercer rescate griego, cuyo fin se trata en el Eurogrupo de hoy, Calviño pidió "ser prudente".

"Nunca es fácil llegar a un acuerdo cuando estamos tratando de temas tan complicados, pero soy moderadamente optimista y espero que podamos llegar a un acuerdo que nos permita por fin cerrar ese capítulo, el capítulo de la crisis, y uno de sus emblemas, que han sido los distintos recates a la economía griega", manifestó.