El Gobierno reafirma su compromiso con la seguridad de las mujeres tras conocer la puesta en libertad de La Manada

21/06/2018 - 19:29

El Gobierno de Pedro Sánchez ha reafirmado este jueves su determinación de trabajar para "conseguir la igualdad y la seguridad de las mujeres" tras conocer la decisión de la Audiencia Provincial de Navarra de dejar en libertad provisional bajo fianza a los cinco integrantes de 'La Manada' condenados a nueve años de cárcel por abusos sexuales en los Sanfermines en 2016.

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Un portavoz del Ejecutivo ha indicado a Europa Press que el Gobierno "no interfiere en las decisiones judiciales", pero "no puede olvidar que los hechos probados, por los que han sido condenados los miembros de 'La Manada', son gravísimos".

No obstante, desde el Gobierno se recuerda que la sentencia todavía no es firme, por lo que entiende que el levantamiento de la medida cautelar de la privión provisional "no entra en el fondo de la cuestión".

Pero lo que quiere dejar claro Moncloa es que el Gobierno de Pedro Sánchez "no descansará en su esfuerzo por conseguir la igualdad y la seguridad de las mujeres, en su lucha por sus derechos y libertades".