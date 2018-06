El presidente de Aragón asegura que la decisión de la Audiencia de Navarra sobre 'La Manada' es "incomprensible"

22/06/2018 - 15:28

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha calificado de "incomprensible" la decisión que ha tomado la Audiencia de Navarra sobre 'La Manada'. Ha opinado que el Parlamento de España tendrá que cambiar las leyes para que esta situación no se vuelva a repetir.

ZARAGOZA, 22 (EUROPA PRESS)

Estas declaraciones las ha realizado este viernes en Zaragoza, después de que la Audiencia de Navarra haya dictado libertad provisional bajo fianza de 6.000 euros para los cinco miembros de 'La Manada' condenados a nueve años de prisión por un delito de abuso sexual. Los magistrados no aprecian riesgo de fuga de los condenados ni riesgo de reiteración delictiva, según exponen en el auto.

Lambán ha considerado que es una decisión "absolutamente incomprensible" y que aunque se haya realizado "atendiendo a las leyes" seguramente se podría haber hecho "otra interpretación". Ante esta situación, ha subrayado que el Parlamento del país debe cambiar la norma para que decisiones de este tipo en esos casos no vuelvan a producirse.

"Una decisión de esta naturaleza es normal que escandalice a la sociedad española a mí me escandaliza y me indigna. A la justicia hay que respetarla, la respeto, pero hay que legislar lo antes posible para que este tipo de decisiones no se puedan adoptar".