Bayo reclama juego limpio y lamenta que el PP no quiera "abrir" el partido

Madrid, 22 jun (EFE).- José Luis Bayo, a quien el PP no ha confirmado como precandidato a la Presidencia por considerar que sus avales no cumplen todos los requisitos, ha reclamado "juego limpio" en esta carrera y ha lamentado que no se quiera "abrir el partido a los militantes".

La Comisión Organizadora del Congreso extraordinario del PP ha confirmado a los otros seis aspirantes a liderar el partido como precandidatos pero no a Bayo, aunque le ha dado 24 horas para que muestre que los datos aportados son correctos en tiempo y forma.

En declaraciones en la puerta de la sede del PP, José Luis Bayo ha lamentado que la COC no le haya comunicado cuántos de sus avalistas no están al corriente de pago según los datos aportados, ni quiénes son, para poder él revisarlos.

Ha señalado que tanto él como el PP deberían reflexionar cómo se puede "subsanar la candidatura de los afiliados, la que apostaba por abrir las puertas del PP a una regeneración más profunda" y que ahora va a ser eliminada de esta carrera.

"El PP tiene la oportunidad de abrir de verdad el partido", ha señalado Bayo, quien se ha quejado de que no va a poder hacer en estas 24 horas las comprobaciones que le pide la COC.

Sí ha dicho que si se trata de aportar veinte euros por aval haría el "esfuerzo económico", aunque eso no es lo que le ha pedido la COC, que lo que le reclama es la comprobación de que sus avalistas estaban al corriente de pago cuando registró la candidatura.