El PP encuentra errores en los avales de Bayo, que denuncia falta de información y pide "juego limpio"

22/06/2018 - 16:13

La Comisión Organizadora del próximo congreso nacional del PP ha encontrado errores en los avales presentados por uno de los precandidatos a la sucesión de Mariano Rajoy, José Luis Bayo, al que le ha dado 24 horas para subsanarlos. El aspirante sin embargo denuncia falta de información y reclama "juego limpio".

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Así lo ha explicado en rueda de prensa el presidente de la comisión, Luis de Grandes, que ha confirmado que el resto de aspirantes son ya candidatos formales: María Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría, Pablo Casado, José Manuel García Margallo, José Ramón García-Hernández y Elio Cabanes.

Parte de los avales de Bayo, expresidente de Nuevas Generaciones del PP en la Comunidad Valenciana, no son correctos a juicio de la comisión organizadora porque los firmantes no están al corriente de pago de la cuota de afiliado. El PP ha permitido a los afiliados 'morosos' que quieran participar en el proceso de primarias que se pongan al día pagando 20 euros y la comisión organizadora quiere comprobar si han cumplido con el requisito esos avalistas de Bayo sobre los que tiene dudas.

Para ello, le da 24 horas al aspirante para aclarar la situación y poder ser proclamado candidato. "No tenemos la voluntad de cercenar por una cuestión de forma", ha dicho Luis de Grandes, que ha explicado que la comisión "no puede ser flexible" porque el proceso podría entonces ser "susceptible de impugnaciones o recursos" y los plazos son ya muy ajustados: todo comenzó el pasado día 11 de junio, las votaciones de los afiliados tendrán lugar el 5 de julio y el congreso, los días 20 y 21 de ese mes. "Estamos siendo cuidadosos", ha añadido.

De Grandes ha considerado que ese pago de 20 euros es una "norma clara y fácil" que permitirá a los afiliados sumarse a este proceso de elección del presidente "y que nadie se quede fuera".

BAYO VE CASI "IMPOSIBLE" ARREGLARLO

Pero Bayo no interpreta así esta situación. En declaraciones a los medios de comunicación a las puertas de la sede del PP, ha asegurado que presentó 400 avales, que no sabe cuántos presentan problemas y que en el plazo que le han dado ve "imposible" arreglar el asunto: debe localizar a los firmantes y lograr que se pongan al corriente de pago con esos 20 euros.

El todavía precandidato ha pedido reflexión a la comisión organizadora y "juego limpio", porque ha apuntado que quizá se está tratando de eliminar "a la primera de cambio" a la candidatura "de los afiliados, la que apostaba por abrir las puertas del PP a una regeneración profunda".

José Luis Bayo ha insistido en que buena parte de los 800.000 afiliados el PP no están al corriente de pago de las cuotas y pueden quedarse fuera de este proceso ya que esta regularización 'low cost', ha subrayado, no se ha hecho con el suficiente tiempo. "No podemos permitir que gane la endogamia y las élites", ha dicho.