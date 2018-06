Monago asegura que "cualquiera" de los candidatos a presidir el PP "es mejor que Sánchez"

23/06/2018 - 12:54

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha considerado este sábado que "cualquiera" de los candidatos que optan a presidir el PP nacional, "es mejor que Sánchez, que preside el Gobierno de España sin haber ganado las elecciones, sin ninguna duda".

PLASENCIA (CÁCERES), 23 (EUROPA PRESS)

Monago ha considerado que "todos" los candidatos "parten de una posición inmejorable", ya que son "gente con mucha experiencia en las posiciones en las que han tenido responsabilidad", tras lo que ha reafirmado que no puede "hablar mal" de ninguno de ellos porque tiene "buenas relaciones con todos".

"Luego, otra cosa será a quién vote, pero eso no quiere decir en ningún caso que yo tenga ningún elemento de diferencia ideológica con ninguno de los que se presentan, no chirría nada", ha señalado Monago, quien a preguntas de los periodistas ha admitido que tiene un candidato "favorito", aunque no ha querido desvelarlo, ya que su favorito "vale lo mismo que vale el favorito de cualquier afiliado, hay 30.000".

"Yo no soy como Vara, que hablaba mal de Sánchez para luego tener que aplaudirle el primero en el Congreso de los Diputados", ha destacado el presidente del PP extremeño, quien ha añadido que "eso es lo que pasa cuando se habla mal de unos compañeros en favor de otros".

En ese sentido, ha reafirmado que "ninguno de los que están en liza en el PP van a romper España, como decía Vara del señor Sánchez".

VISITAS A EXTREMADURA

Respecto a si los candidatos a la Presidencia del PP tienen previsto realizar actos en Extremadura, José Antonio Monago ha mostrado su impresión de que "van a venir todos" a la región, y ha señalado les ha "brindado a todos" la "colaboración" del partido en la comunidad.

Y es que, según ha dicho, "vienen a su casa, vienen a su sede", por lo que ha señalado que si los candidatos "necesitan cualquier infraestructura, la sede de Cáceres o Badajoz, o cualquier comunicación con la gente, cuentan con la organización para poder ayudarles".

Así, y aunque no ha avanzado fechas para estas posibles visitas de los candidatos, sí ha confirmado que él "en la medida que pueda", les va "a acompañar" en estos actos.

HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

José Antonio Monago ha realizado estas declaraciones este sábado en Plasencia, donde ha acudido, junto con el alcalde de la localidad, Fernando Pizarro, a la inauguración de la rotonda en homenaje a las víctimas del terrorismo.

Una rotonda con la que se quiere "honrar a las víctimas del terrorismo", ya que a juicio de Monago, "un buen extremeño tiene que honrar siempre a las víctimas del terrorismo" porque 55 de los asesinados fueron extremeños, de los casi un millar de españoles que murieron a manos de la banda terrorista.

"Aunque solo sea por egoísmo, por esos 55 extremeños que dieron su vida por el régimen de libertades que tenemos ahora, tenemos que estar siempre en primera línea recordando a las víctimas del terrorismo", ha señalado el dirigente del PP extremeño, quien ha abogado por "honrar" a estas víctimas, ya sea con una rotonda, un monolito o un monumento, ha dicho.

En ese sentido, Monago ha destacado la necesidad de que los jóvenes "conozcan la historia reciente de España", de aquellas personas que "en su puesto de trabajo o desde la política dieron su vida por un marco democrático y de libertades".

Así, y ante las peticiones en la actualidad de acercamiento de los presos hacia el País Vasco, el presidente del PP extremeño ha instado a no olvidar que "las víctimas no pueden tener cerca ya a sus seres queridos, porque se fueron para siempre, se los arrebataron, y ahí no cabe ninguna política de aproximación".

Por todo ello, Monago ha abogado por que ante "ese discurso del nuevo Gobierno", se debe "tener primero presente a las víctimas del terrorismo", que es lo que "nos hará ser una sociedad que no olvide su historia, y que no cometa errores en el futuro".