AMP.- Saénz de Santamaría: "Me presento porque creo que puedo ganarle las elecciones a Pedro Sánchez"

23/06/2018 - 14:51

Dice que, si gana el Congreso, el primer Comité de Dirección del PP que se realice después del 21 de julio será en Andalucía

MÁLAGA, 23 (EUROPA PRESS)

La exvicepresidenta del Gobierno y candidata a la Presidencia del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado que se presenta "no sólo para ganar el Congreso del PP, me presento porque creo que puedo ganarle las elecciones a Pedro Sánchez", ha asegurado, además de que "tenemos que lograr que Pedro Sánchez esté el mínimo tiempo posible en el Gobierno para que no desmonte todo lo que los españoles han logrado con tanto esfuerzo".

"Quiero ganar este Congreso porque, sobre todo quiero, que el PP gane elecciones", ha asegurado durante su intervención en Málaga, lugar elegido para abrir este sábado la campaña interna para presidir el partido con un primer mitin para los afiliados en el auditorio Eduardo Ocón, un recinto al aire libre en pleno centro de la ciudad, donde han asistido unas 500 personas, según la organización.

Así, tras destacar que el PP sacó a España de la crisis, ha aclarado que "no vengo a hablar de pasado, vengo a hablar de futuro", ha defendido, asegurando que este sábado en Málaga para ella y para el PP "empieza un nuevo viaje", que afronta con "ganas, convicción y con orgullo".

Sáenz de Santamaría ha dicho que lo hace con ganas "porque tengo ganas de ganar las próximas elecciones", las autonómicas, las municipales, las generales y las europeas y "creo que podemos hacerlo".

De igual modo, ha añadido que también se presenta "por convicción", ya que, ha dicho, "este partido, que es mi partido, es el de los principios y valores de la unidad de España y de la igualdad de todos los españoles", además de que es el partido "que coge a España siempre que la arruinan los socialistas y la coloca a la senda del crecimiento y el bienestar", además de que se presenta con este partido "porque es el de la libertad".

"Es el partido Carlos Iturgaiz --europarlamentario vasco--, de tanta y tanta gente que lo ha pasado muy mal y ha dado su vida para que en España haya libertad".

La candidata a la Presidencia del PP ha dicho también que es "el partido de José María Martín Carpena; el de Alberto Jiménez Becerril, y su esposa, Asunción; de Gregorio y de Miguel Ángel... y es el partido que ha dejado muchos jirones de libertad y de vida en defensa de España y de los derechos de todos", ha afirmado.

"Es un orgullo, aunque no gane, presentarme para dirigir este partido, el PP", ha defendido, arrancando el aplauso de los asistentes.

Por otro lado, también ha afirmado que se presenta "con orgullo" de ser política: "me presento a dignificar la vida política, porque la vida política es importante, porque dedicarse a ella y el servicio público es importante", ha dicho y ha defendido que en el PP "sabemos hacerlo con dignidad y vocación".

Por ello, ha reivindicado la política, porque "la política hecha como lo hacemos nosotros es una de las vocaciones más bonitas que puede tener el ser humano".

De igual modo, ha dicho presentarse con "el orgullo" de ser del PP, de este partido "que se hace de abajo a arriba", criticando que "otros, primero eligen a los líderes y luego lo van rellenando". "El PP es partido con vocación de gobierno en ayuntamientos, en diputaciones, en comunidades autónomas y en el gobierno de España y esto es nuestro orgullo", ha valorado, asegurando que "no nos presentamos para acompañar a otros, nos presentamos para liderar España allá donde gobernamos", ha reiterado.

Por todo ello, ha pedido a los militantes, primero que se inscriban, y luego su voto, pero también su opinión: "Este partido se va a renovar, si yo lo dirijo, abriéndose, escuchando a los militantes, de abajo a arriba". "Lo que tenemos que hacer es coger la esencia de nuestras sedes y abrir nuestro partido".

"La política se dirige no desde los aparatos o comités de dirección, que también, sino escuchando, fundamentalmente, a los afiliados y militantes".

COMITÉ DE DIRECCIÓN EN ANDALUCÍA

Por ello, ha dicho que si dirige el PP la primera medida que adoptará será que el Comité de Dirección del Partido, "lo que llaman el aparato", no sólo se reunirá en la sede central del PP.

En concreto, ha dicho que cada lunes, al menos uno al mes, se reunirá fuera, en las comunidades autónomas, donde acudirán el presidente regional del partido y el provincial, entre otros, para que "nos cuenten los problemas que tienen, cómo ven ellos los debates generales de España" y para "tomar y escuchar un poco nota, porque a veces nos gusta mucho esto de hablar en los atriles pero este partido se hace de escuchar".

Al respecto, ha aclarado que como el líder del PP-A, Juanma Moreno, "es el que se examina primero", el primer Comité de Dirección que haya después del 21 de julio será en Andalucía, pero "como hay cuatro presidentes provinciales --en alusión al de Cádiz, de Málaga, de Huelva y de Sevilla, que le han mostrado su apoyo-- decides tú --ha dicho a Moreno presente en el acto-- dónde".

"MI VIAJE E HISTORIA"

Por otro lado, Sáenz de Santamaría en su primer acto de campaña ha explicado "mi historia y viaje" en el PP, desde sus comienzos "de la mano de Mariano Rajoy", ya que "llevo con él trabajando 18 años" y "echo de menos que la primera, segunda y tercera llamada del día sea la llamada del presidente".

Asimismo, ha aludido a cuando decidieron en el Congreso que ella iba a entrar en la dirección del partido, reivindicando que "he sido aparato, ahora no lo soy, pero lo he sido". En 2004, ha continuado, ha contado su experiencia con la Política Autonómica y Local del PP, siendo su segundo Juanma Moreno, presidente de los 'populares' andaluces. "Allí aprendí a ganar elecciones, las de la FEMP", ha comentado.

Ha aludido a 2007, cuando el PP ganó esas elecciones municipales y autonómicas, pero no las generales: "avanzamos, pero no ganamos", por lo que pasó a desempeñar tareas en el grupo parlamentario 'popular', que ha calificado como "la etapa de oposición más apasionante de mi vida".

"Hicimos una tarea de oposición excelente y ganamos las elecciones generales en 2011 con mayoría absoluta, y nos eligieron para una tarea dificilísima, como era sacar a España de la crisis, y la sacamos".

En este punto, ha entonado el "mea culpa" y ha afirmado que "la tarea era tan difícil, tan complicada, tan arriesgada y nos exigió tanto que, a veces, algunos de vosotros pudísteis pensar por qué ya no vienen tanto los del Gobierno", ha dicho al auditorio, al tiempo que ha aclarado que "los del Ejecutivo teníamos que dedicar las 24 horas del día, los siete días de la semana, los 12 meses del año para sacar a España de la crisis". Así, ha hecho hincapié en que el PP "hemos dejado a España creando medio millón de puestos de trabajo al año".

MÁLAGA

Por otro lado, Sáenz de Santamaría, que antes de participar en el mitin ha tomado un café con churros con un grupo de afiliados, ha paseado por calle Larios, y que, tras el mismo ha acudido al municipio malagueño de Alhaurín de la Torre, donde ha asistido a una paella popular con afiliados, simpatizantes y concejales, ha detallado el por qué ha abierto la campaña en la capital de la Costa del Sol, asegurando que quiere que el PP "gane elecciones" y las primeras "van a ser en Andalucía, por eso mi primer acto ha sido en Málaga, en Andalucía, para ir calentando".

Asimismo, ha dicho que Málaga representa "muy bien" el "efecto" de los gobiernos del PP: "Es una ciudad moderna, abierta, dinámica, triunfadora y referente y eso es lo que todos queremos para nuestro partido".

De igual modo, ha ironizado con que también ha comenzado en la capital de la Costa del Sol porque "creo que hay que darle un empujoncito para que el Málaga CF vuelta a primera", pero "sólo con la condición de que vuelva a primera para que pueda jugar contra el Valladolid", ha concluido.