El candidato opositor turco dice que los mercados temen un triunfo de Erdogan

Estambul, 23 jun (EFE).- El principal candidato de la oposición turca, Muharrem Ince, advirtió hoy al electorado de que los mercados "entrarán en pánico" si el actual presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, gana en los comicios del domingo.

"Si mañana por la noche el elegido es Recep Tayyip Erdogan, los mercados entrarán en pánico, dólar y euro subirán (respecto a la lira turca), la economía del ladrillo continuará", alertó Ince, candidato del socialdemócrata Partido Republicano del Pueblo (CHP) durante un mitin en el distrito de Maltepe, en Estambul.

Pese a los intermitentes chaparrones de la mañana, cientos de miles de personas desbordaron el parque de Maltepe y decenas de miles se agolparon en la avenida cercana para aclamar al carismático candidato, al que los sondeos auguran cierta posibilidad de arrancar la presidencia a Erdogan, si este no logra mañana la mayoría absoluta y hay que ir a una segunda vuelta, el 8 de julio.

Ince prometió que, si gana, su máxima prioridad será recuperar la independencia de la judicatura, que la oposición considera seriamente comprometida.

"Sin una judicatura independiente, la economía no puede prosperar", consideró el aspirante.

También subrayó que, de triunfar, enviará de nuevo un embajador a Siria y trabajará para que los más de tres millones de refugiados sirios en Turquía regresen a su país.

Por otra parte, tranquilizó al electorado conservador y religioso desmintiendo que tenga intención de recuperar el veto a llevar el velo islamista en instituciones estatales, abolido por el Gobierno de Erdogan en 2013.

"Nadie será discriminado. Os prometo que podéis llevar el pañuelo en casa, si queréis, o en las oficinas del Estado. Yo nunca he tenido problemas con eso", dijo.

Cuando la transmisión en directo del acto en varias emisoras nacionales empezó a mostrar fallos, Ince atacó directamente al presidente, al que acusó de haber ordenado un "sabotaje" de la red de satélite y le pidió perder con dignidad.

"Erdogan, tú te vas. Pero compórtate dos minutos. Ya que te vas, ten dignidad", clamó Ince, en medio de los aplausos de los congregados.

El candidato, al que las encuestas dan entre un 25 y un 30 por ciento de intención de voto en la primera vuelta y al que igualan con Erdogan en segunda ronda, pidió a sus seguidores que acudan masivamente como observadores a los colegios electorales para prevenir posibles fraudes.

"No perdáis de vista las urnas. Id esta noche, dormid en el patio del colegio electoral, no pasa nada por no dormir una noche", dijo Ince, cuyo partido ha desplegado un amplio dispositivo para controlar el recuento y las actas electorales.