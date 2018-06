Díaz Ayuso: "No sé si habrá tensión en el congreso del PP, pero a futuro, no"

Madrid, 24 jun (EFE).- El congreso extraordinario del PP nacional que se celebrará dentro de un mes "no será una contienda ni una guerra" entre familias populares, sino un "momento histórico", "algo ilusionante" y desde luego "más tranquilo de lo que parece", en el que los enfrentamientos, si los hay, serán "puntuales" y "anecdóticos". "No sé si habrá momentos de tensión, creo que no, pero desde luego en el futuro, no".

Isabel Díaz Ayuso, vicesecretaria de Comunicación y portavoz del PP de Madrid tras la reordenación que sufrió el partido con la dimisión de Cristina Cifuentes, admite en una entrevista en Efe que en su partido "no se había vivido una situación como ésta" (sí hubo primarias en el último congreso regional de Madrid, pero nunca en el nacional), y esta novedad puede alimentar "interés y morbo por ver quién ha llamado a quién o por ver qué le ha dicho".

Pero esos "cotilleos" quedarán "en las capas intermedias" y no serán el centro del debate que rodea el congreso extraordinario, en el que sí habrá una guerra, pero "de propuestas muy interesantes" entre los candidatos.

Incapaz de predecir quién se hará con las riendas del partido -y, de paso, con la candidatura a la Presidencia del Gobierno de la nación-, Díaz Ayuso defiende que lo único seguro es que el proceso que se ha puesto en marcha demuestra que "la casa está más viva que nunca", con un debate de ideas y de equipos abierto.

Y gane quien gane tras este "corto" pero "muy intenso" proceso, lo que también es seguro es que todo el partido le arropará porque sus militantes siempre han sido disciplinados y les gusta "respetar a la gente que está al mando y dando la cara", lo que garantiza que no habrá tensión en el futuro. "Una vez que alguien toma las riendas, cuenta con todos los compañeros", asegura.

La portavoz del partido no oculta su preferencia personal por uno de los candidatos -Pablo Casado-, pero recalca que el PP madrileño se mantendrá neutral en todo el proceso y ofrecerá su ayuda a todos los aspirantes para que concurran "en igualdad de condiciones", a diferencia de otros Partidos Populares regionales o provinciales que ya han avanzado que votarán oficialmente a favor de una u otra candidatura.

Gane quien gane a nivel nacional, Díaz Ayuso cree que nada cambiará en el PP de Madrid, cuya dirección se renovó hace menos de dos meses tras la dimisión de Cristina Cifuentes.

Y tampoco se contempla convocar un congreso extraordinario del PP madrileño tras el nacional -"lo descartamos completamente"-, porque el partido "está ahora mismo volcado en las elecciones para el año que viene, en hablar sobre la gestión que estamos realizando, y el Gobierno (de la Comunidad) en hacer bien su papel".

Lo que no baraja aún el partido es el debate de los candidatos a las elecciones municipales y autonómicas, que está convencida que el PP ganará tanto en el Ayuntamiento de la capital como en la Comunidad.

Una y otra administración, explica, son plazas fundamentales para el Partido Popular y por eso el partido decidirá sus candidatos no en función de lealtades, familias o del "tú me has votado o yo te he votado" en el congreso extraordinario del PP, sino en función de quién tenga más posibilidades de ganar las elecciones.

De ahí que no se descarte ningún nombre, ni mantener a Ángel Garrido y José Luis Martínez-Almeida (el presidente regional y el portavoz en el Ayuntamiento), a quienes defiende férreamente en su gestión y cree que serían "dos grandes carteles", ni incluso fichar a un independiente, alguien ajeno al PP. "Todo puede ser, porque va a ser lo mejor para todos los ciudadanos", insiste.

"Estamos viendo cómo está gestionando el Ayuntamiento de Madrid; estamos viendo los experimentos a los que nos están sometiendo desde el Gobierno de España con unos pactos ocultos que parece que no se centran en las emergencias y en las necesidades sino en devolver favores. Y ante ese panorama, tenemos claro que Madrid tiene que ser un muro de contención de estos experimentos", subraya.