Ana Pastor confía en que del proceso de sucesión de Rajoy "salga un partido realmente reforzado"

24/06/2018 - 20:49

La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, ha rechazado posicionarse a favor de alguno de los candidatos que se han presentado para presidir el Partido Popular, pero ha transmitido su confianza en que del proceso salga "un partido realmente reforzado".

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 (EUROPA PRESS)

En respuesta a los medios de comunicación en Santiago de Compostela, antes de participar en el VI Foro Parlamentario hispano-polaco, Ana Pastor ha declinado exponer sus preferencias en cuanto a los actuales candidatos.

"No me voy a manifestar porque siendo la presidenta de las Cortes Generales no me parece oportuno", ha explicado.

En todo caso, sí ha resaltado que considera que "lo importante" es que su partido, el PP, "salga de este proceso muy reforzado".

"Hemos llegado hasta aquí, teniendo un gobierno que ha hecho muchísimas cosas por nuestro país, está creciendo la economía, más oportunidades en todos los ámbitos y espero que salga un partido realmente reforzado para trabajar por el futuro de España", ha concluido.