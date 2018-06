Cospedal advierte de que solo un PP unido puede ganar elecciones

Albacete, 24 jun (EFE).- La candidata a presidir el PP, María Dolores de Cospedal, ha pedido hoy a quienes la apoyan que en el tiempo que queda hasta el congreso trabajen por que la organización se mantenga unida, porque después "hay que salir a ganar elecciones, y no se ganan si el partido no está unido".

Asimismo, ha abogado por una regeneración del PP fiel a los ideales de la formación, ya que según ha advertido "la renovación no puede hacer que el Partido Popular sea el facsímil de Ciudadanos".

Cospedal ha hecho estas consideraciones en su intervención en un acto con afiliados y simpatizantes que se ha celebrado esta tarde en Albacete, donde ha recibido el apoyo del presidente provincial del PP, Francisco Núñez, del alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, y de otros cargos del partido en la región, entre ellos muchos jóvenes de Nuevas Generaciones.

La exministra de Defensa ha asegurado que se presenta a liderar el PP porque España necesita al partido que mejor "defiende la unidad de la nación", y que tiene ideales y valores a diferencia de los que ahora gobiernan, que "no creen en nada".

La también presidenta del PP de Castilla-La Mancha ha defendido su papel frente a los casos de corrupción de partido.

"Hay que salir a dar la cara aunque te den el guantazo", ha manifestado antes de apostillar: "Y si tengo que ponerle cuatro querellas a un sinvergüenza se las pongo y no pasa nada".

Según Cospedal, por su capacidad de "dar la cara" hay personas en otras candidaturas que "podrían tener mejor imagen", aunque la exministra entiende "que en el PP los militantes saben ver quiénes les defienden".

Cospedal ha reiterado en un mensaje de Twitter las declaraciones sobre los independentistas catalanes que hoy ayer realizó en Cataluña y hoy fueron reprobadas por el presidente de la Generalitat, Quim Torra.

"El president Torra acaba de arremeter contra mí por decir que si los ataques de ETA no acabaron con la nación española, tampoco lo conseguirán ni él ni Puigdemont. Me reafirmo señor Torra. Si el terrorismo no rompió España, el separatismo tampoco lo hará", ha escrito en su cuenta personal de la red social.