Iglesias cree que el Rey ha jugado "un papel muy torpe y de desunión" con los catalanes

25/06/2018 - 15:28

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmado este lunes que el Rey ha jugado "un papel muy torpe y de desunión con los catalanes en el conflicto catalán" a partir de la lectura de la declaración institucional el 3 de octubre sobre los hechos del 1-O.

BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)

Lo ha dicho en rueda de prensa tras reunirse con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, cuyo ejecutivo ha mostrado su malestar por la actitud del regente que consideran contraria a los derechos de los catalanes.

En los últimos días y con motivo de la inauguración del viernes de los Juegos del Mediterráneo en Tarragona, el presidente anunció medidas sobre la relación de la Generalitat con la Corona.

ELSA ARTADI

Este lunes, en la rueda prensa posterior a la de Iglesias que ha realizado la portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha dicho que "la Corona no respeta los derechos más básicos y fundamentales de la población de Cataluña".

Artadi ha recordado las medidas que ha adoptado la Generalitat: "A actos de la Corona no vamos. A los que organice el Govern no les invitamos. Y a los que realizan otras instituciones, como la de los premios de esta semana, sí que vamos, porque no podemos desatender nuestras obligaciones".

Por todo eso, Iglesias ha incidido en la necesidad de aplicar los valores republicanos, porque solo guiándose políticamente por ellos "España y Cataluña podrán darse la mano y compartir un Estado".