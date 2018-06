Arrimadas acusa a Iglesias de estar "siempre" del lado de los separatistas

Madrid, 25 jun (EFE).- La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha acusado al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, de haber estado "siempre" del lado del separatismo y ha dicho no estar extrañada porque "lo primerito" que haya hecho sea ir a ver al presidente de la Generalitat, Quim Torra.

De este modo se ha referido a la reunión que han mantenido Torra e Iglesias, en la que éste le ha planteado mediar para contribuir a la "distensión" entre Cataluña y el Estado a través de un diálogo "sin condiciones" y ha pedido además el acercamiento de los presos.

"Siempre van a estar al lado de los que han dado el golpe", ha insistido Arrimadas en un almuerzo organizado por el Club Siglo XXI, en el que también ha hablado de las "hipotecas" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los nacionalistas, como se ha evidenciado -ha dicho- en la primera reunión que ha mantenido con el lehendakari, Íñigo Urkullu.

Una reunión de la que ha salido un acuerdo para llevar a cabo el traspaso de las 37 competencias pendientes en el Estatuto de Gernika y que, para Arrimadas, supone una de las "letras" que durante mucho tiempo estará pagando Sánchez por los apoyos a su moción de censura.

Volviendo a la crisis de Cataluña y ante ese primer encuentro que Sánchez mantendrá con Torra el próximo 9 de julio, Arrimadas ha advertido al presidente que tiene que tener "muy claro" que no se va a entrevistar con el presidente de todos los catalanes sino solo de los separatistas.

Ha reprochado a Sánchez que considere que la situación de Cataluña esté ya "normalizada" cuando hay un presidente que no abandona sus planes secesionistas y ha decidido, por ejemplo, excluir al rey de todos los actos oficiales de la Generalitat.

Que se sigan anunciando ilegalidades "no es normal", ha afirmado la también portavoz del partido, como no lo es vetar al monarca y tampoco -ha subrayado- levantar el control financiero a un gobierno que ha manifestado su intención de seguir adelante con el "procés". "No creo que haya normalidad ni creo que la vaya a haber", ha pronosticado.

Arrimadas, que ha vuelto a pedir elecciones, ha recalcado que España necesita un gobierno fuerte que no dependa de los nacionalistas y lleve a cabo un plan estratégico para garantizar la convivencia y el respeto a la legalidad, "y eso solo puede salir de las urnas".

Se necesita "un plan constitucionalista", que defienda sin complejos los valores que unen a los españoles y no propuestas como recuperar un Estatut anticonstitucional, que preveía, entre otras cosas, un órgano de justicia independiente.

"¿Se imaginan qué hubiera sucedido si hubieran tenido su propia justicia?", después de dar el golpe de Estado, ha señalado Arrimadas.

Sobre la gestión de Sánchez en general, ha afirmado que el presidente del Gobierno, con algunas de las medidas que ya ha tomado, ha empezado "muy rápido" a demostrar que no tiene proyecto.

Es el caso de la "improvisación" con la que ha afrontado la política migratoria o las cuestiones laborales.

Ha sido el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, quien ha presentado la conferencia de Inés Arrimadas, quien durante el almuerzo ha compartido mesa con Cayetano Martínez de Irujo, entre otros invitados.