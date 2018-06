Cs y Podemos afean que Cifuentes no haya acudido a declarar por el máster y PSOE defiende las "garantías procesales"

26/06/2018 - 13:37

Los portavoces de Ciudadanos y Podemos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado y Lorena Ruiz-Huerta, respectivamente, han afeado que la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes no haya acudido a declarar como investigada por el caso máster aduciendo motivos de salud, mientras que el portavoz del Grupo Socialista, Ángel Gabilondo, ha manifestado su respeto a las "garantías procesales".

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Aguado se ha preguntado "cómo será la red de favores, la telaraña de intereses creados entre la universidad y determinados cargos públicos" para que el rector de la Rey Juan Carlos, Javier Ramos, haya declinado comparecer en la Comisión de Educación de la Asamblea; para que el director del máster de Cifuentes, Enrique Álvarez Conde, se haya negado a declarar en los juzgados, y para que la expresidenta regional "no haya querido hoy ir a comparecer a los juzgados".

"Después de tres meses de escándalo en la Comunidad de Madrid, 14 imputados, siendo además conscientes del daño que se ha hecho a la universidad pública; en concreto, a 42.000 alumnos que estudian a día de hoy en la Rey Juan Carlos y a los miles de alumnos que han estudiado y estudiarán en esta universidad; el daño que se ha hecho, irreparable, a los profesores de esta universidad, parece increíble que todavía no se haya puesto en marcha en la Asamblea de Madrid una comisión de investigación", ha agregado.

Así, ha instado al resto de los grupos a que respalden la creación de una comisión de investigación para que comparezcan "todas las personas que han podido conocer o participar de esta trama de corrupción en la Universidad Rey Juan Carlos".

"Pero parece que no solo en la Universidad Rey Juan Carlos, porque ahí tenemos también el caso Casado, que estudió en la Cardenal Cisneros, que depende, a su vez, de la Complutense", ha agregado, al tiempo que ha acusado al resto de los grupos de "mirar hacia otro lado" y de negarse a hablar de universidades en un pleno monográfico y una comisión de investigación.

PODEMOS LO VINCULA A SU PRETENSIÓN DE SER JUZGADA POR EL SUPREMO

Lorena Ruiz-Huerta, por su parte, ha afirmado que "la prepotencia del PP es infinita, no conoce límites" y que éste es "un caso clarísimo". A su juicio, Cifuentes "continúa actuando con la misma arrogancia y prepotencia que actuaba cuando era presidenta de la Comunidad de Madrid y cuando ha sido los diversos cargos públicos que ha ostentado a lo largo de todos estos años".

"Cifuentes ha decido no ir a una citación judicial, que es una cosa gravísima y que demuestra el poco respeto por la Justicia que tienen estos señores y señoras del Partido Popular", ha sentenciado Ruiz-Huerta.

Además, ha criticado que quien se presentaba como "adalid de la regeneración democrática" y "defendía que había que eliminar los aforamientos", ahora es "quien con mayor ahínco pelea" para ser juzgada por el Tribunal Supremo, "porque su decisión de no ir a comparecer ante la jueza de instrucción 51 de Madrid está claramente vinculada a su pretensión de que sea el Tribunal Supremo quien instruya su caso junto al de Pablo Casado y no la Justicia Ordinaria, como cualquier ciudadano, que parece ser que es la condición que no termina de asumir esta señora".

Por su parte, Gabilondo ha manifestado su deseo de "que se reponga, que se reponga bien si tiene problemas de salud", para apelar a "respetar los procesos" y las "garantías procesales", lo que "incluye que alguien con problemas de salud pueda no acudir a esa llamada".

Por otro lado, ha recalcado que el Grupo Socialista ha empleado "todos los procedimientos parlamentarios para afrontar ese asunto", incluida la moción de censura "que finalmente no se debatió".

"No estamos de acuerdo con que con ocasión de estos asuntos se quiera hacer una causa general contra la universidad pública", ha agregado Gabilondo, quien ha cuestionado que, como apunta Ciudadanos, haya un desprestigio de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid.