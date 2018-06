Iceta dice que "no tiene previsto" visitar a políticos en prisión pero aplaude que Iglesias "tienda puentes"

26/06/2018 - 14:49

El secretario general del PSC y diputado en el Parlament, Miquel Iceta, ha asegurado este martes en Bruselas que "no tiene previsto" visitar a los políticos y personalidades catalanas que se encuentran actualmente en prisión aunque ha celebrado la decisión del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, de acudir a la cárcel de Soto del Real.

BRUSELAS 26 (EUROPA PRESS)

"Me parece muy bien toda iniciativa de todo dirigente político que pretenda ayudar en la vía del diálogo, y de la reconexión de los dos gobiernos (de España y de Cataluña)", ha dicho Iceta, para quien la decisión de Iglesias de visitar en prisión al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixat, y al diputado de JxCat, Jordi Sànchez, es una "aportación positiva" con el fin de "tender puentes".

Se trata de "animar al gobierno catalán a que aproveche la ventana de oportunidades que supone el cambio de gobierno en España", ha dicho el líder de los socialistas catalanes, aunque sobre una hipotética visita de él mismo a prisión ha recordado que "si supiera que no se iba a saber ya lo hubiera hecho, una cosa son las actitudes personales y otra cosa son la lectura política que se haga de ellas".

FAVORABLE AL ACERCAMIENTO DE PRESOS

Respecto al posible traslado de los presos a cárceles catalanas a la espera de juicio, Iceta ha insistido en que se muestra "favorable" a tal medida "cuando se haya concluido la instrucción" y ha a vuelto a asegurar que "la prisión preventiva es excesiva" desde su punto de vista ya que "lo que ha pasado en Cataluña casa mal con el delito de rebelión" aunque "respeta a la autoridad judicial que es quien ha de tomar las decisiones".

Asimismo, Iceta ha calificado de "disparate" la idea del presidente catalán, Quim Torra, de celebrar "un nuevo 1-O para hacer república" ya que esa jornada no sirvió "ni siquiera para los objetivos de quienes la organizaron" y ha dicho que "de la anterior legislatura se deduce que la vía unilateral e ilegal no lleva a ningún sitio. Independientemente de las opiniones de unos y otros, merecería la pena no repetir los mismos errores".

El secretario general de los socialistas catalanes ha confiado en ese sentido en que la reunión entre los presidentes Sánchez y Torra prevista para el próximo 9 de julio pueda servir para "inaugurar una etapa política nueva" aunque eso depende de las dos partes. "Nosotros le sugeriríamos al presidente Torra que empiece a pensar en nuevos capítulos mas que en la repetición de los anteriores", ha dicho.

REUNIÓN CON MOSCOVICI Y MOGHERINI

Iceta ha mantenido una reunión este martes en Bruselas con el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, y la Alta Representante de la Unión para la Política Exterior, Federica Mogherini, con quienes ha conversado sobre la actualidad europea en "un momento muy complicado en la UE".

"El hecho de que haya llegado a la presidencia de España una persona tan progresista y proeuropea como Pedro Sánchez ha sido bienvenido en las insituciones", ha dicho el socialista catalán. "Ha habido primeros gestos que han sido bien recibidos" en Bruselas, como la "composición mayoritariamente femenina" del Gobierno o la gestión de la crisis del Aquarius.

"El presidente del Gobierno habla idiomas, se comunica con fluidez con sus homólogos y tiene ganas de participar y de ser útil, de rehacer un cierto núcleo de países de la UE que quieran profundizar" en la integración europea, ha asegurado Iceta sobre las intenciones del nuevo presidente español.