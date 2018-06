EUPV responde a Podemos que apuesta por una confluencia que vaya "más allá de una alianza entre partidos"

26/06/2018 - 15:52

La responsable de confluencias de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), Esther López Barceló, ha contestado públicamente a la carta que les hizo llegar Podem para concretar una reunión de cara a una posible confluencia señalando que su formación apuesta por un acuerdo que "vaya más allá de una alianza entre partidos" y que la confluencia "cuenta con el apoyo de los afiliados y simpatizantes de EUPV".

VALENCIA, 26 (EUROPA PRESS)

López Barceló ha recordado que su formación ya anunció en rueda de prensa hace casi dos meses el deseo de la nueva dirección de llegar a "una confluencia amplia para poder profundizar en los cambios y transformaciones que se están dando en el País Valencià mucho más a la izquierda, y llegando a muchos más sectores de las clases populares de nuestro país".

Desde esa perspectiva, la también exdiputada autonómica ha explicado que no solamente dicen que sí a esta propuesta de reunión, sino que ellos ya lo han puesto en manos de sus afiliados y simpatizantes, consiguiendo un amplio apoyo al sí a la confluencia no solamente con Podemos, aunque también por supuesto con ellos, "sino con muchísimas más fuerzas sociales y movimientos reivindicativos y que no solamente se circunscribiera a una alianza entre partidos."

López Barceló se ha referido así a los resultados del reciente referéndum en el seno de IU sobre el acuerdo marco estatal entre IU, Podemos y Equo, que han sido positivos para la formación liderada por Alberto Garzón.

A su juicio, es "una buena señal empezar a hablar ahora, cuando todavía queda prácticamente un año para los siguientes comicios".

Esther López cree que "es una buena oportunidad para no repetir errores como la de pactar puestos sentados alrededor de una mesa", sino para cerrar "un acuerdo que se sustente en unas bases más amplias y sólidas asentadas en el trabajo conjunto en cuanto a programa y en cuanto a reivindicaciones concretas donde la suma de verdad no solamente sirva para conseguir más escaños sino también mucha más influencia en la sociedad", ha concluido.