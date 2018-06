Pedro Sanz cree que las TV autonómicas son un "lujo" que cada comunidad debe pagar "de su bolsillo"

26/06/2018 - 18:29

El vicepresidente primero del Senado, Pedro Sanz, considera que una televisión autonómica es "un lujo" que cada comunidad autónoma debería "pagarse de su bolsillo". Sanz cree que un buen sistema de financiación autonómica debe tomar como referencia la prestación de servicio público y no el número de personas que tiene cada Comunidad.

Sanz ha impartido la conferencia 'La Constitución, modelo territorial y financiación" en la Universidad Rey Juan Carlos, que se incluye en 'Los Cursos de Verano 2018', organizados por la Asociación de Periodistas Parlamentarios.

Sanz ha destacado la relevancia de nuestra Constitución del 1978 con el sistema autonómico Español, ya que "sin Constitución, no tendríamos ahora un Estado de las Autonomías.

Cree que nadie puede negar la existencia de los llamados "hechos diferenciales" como en el caso de la insularidad, de la existencia de Comunidades Autónomas con una lengua cooficial propia, o de los derechos forales o civiles especiales reconocidos en la Constitución. Y también ve lógico que de éstos hechos diferenciales se despredan "exclusivas competencias entre los distintos territorios" pero matiza que esto no derivanecesariamente en "asimetría".

Sobre una posible reforma de la Constitución el vicepresidente de la Cámara Alta opina que "se oyen voces a favor de reformar la Constitución para beneficiar a unos territorios en favor de otros para rendirse a chantajes desde el oportunismo político. Pues bien, aprovecho este foro para mostrar mi absoluto rechazo ante tal barbaridad".

"No entiendo -ha enfatizado- una Constitución que pueda ofrecer privilegios y genere agravios dependiendo donde se viva. La posesión de una identidad diferenciada proporciona el derecho colectivo a la autonomía y ya está, es decir, el derecho a la libre aceptación de la propia identidad por la comunidad que elige preservarla y actualizarla."

Para Pedro Sanz, todos los derechos que se puedan solicitar o reclamar desde una autonomía "son los derechos individuales que emanan de la propia ciudadanía, rasgo común y concerniente a todos los españoles por igual y nunca particularizado a cada región, o pueblo de España. Porque todos los ciudadanos españoles son, iguales en derechos, y de tal igualdad se deriva la unidad de la nación española. Como también lo recoge la Carta Magna en su Artículo 14."

Sobre el Sistema de Financiación Autonómica, Pedro Sanz asegura que "es un tema complejo que requiere un estudio en detalle para que no resulten beneficiados unos territorios en perjuicio del resto". "La experiencia de mis 20 años como presidente autonómico me lleva a decir que ha habido sistemas de financiación que han sido un verdadero motivo de trauma en algunas comunidades", ha añadido.

Para el vicepresidente primero del Senado estos son los puntos imprescindibles para elaborar un buen sistema de financiación autonómico: "Además de ser aprobado por unanimidad, un buen sistema de financiación autonómico debe tomar como referencia la prestación de servicio público y no el número de personas que tiene cada Comunidad. Si no se realizara así nos puede llevar a confusiones traumáticas".

A su juicio, hay que valorar "qué es lo que cuesta un plaza pública, en el sistema educativo, que es lo que cuesta una plaza en el sistema sanitario, y a partir de ahí ver que prestación básica necesita cada comunidad autónoma para garantizar esas prestaciones básicas mencionadas. Y algo que creo que también es importante para un justo Sistema de Financiación autonómico es lo siguiente"

Cree que los lujos que "se los debe pagar cada uno de su bolsillo. Y por lujos podemos hablar por ejemplo el tener una Televisión Autonómica".

Por último, ha ofrecido su impresión sobre sistema de financiación del nuevo Gobierno. "No puedo dejar este apartado de la financiación autonómica sin mostrar mi sorpresa después de oír como desde la oposición el partido socialista prometiera hasta la saciedad cambiar el sistema financiación autonómica, nada más llegar a Moncloa y en la primera sesión de control en Pleno del Senado al Gobierno, celebrada la semana pasada, el presidente Sánchez dijo que con la financiación autonómica hay que ser realista ya que no se puede renovar todo el sistema porque no hay tiempo material. Estamos certificando que las CCAA con una financiación no adecuada estén poniendo en peligro la prestación de servicios básicos a los ciudadanos. Creo que el tiempo que queda para esta legislatura no es justificable máxime, repito, cuando el actual presidente como líder de la oposición urgía al Gobierno para que el sistema de financiación autonómico estuviese aprobado de manera inmediata".

Para finalizar Sanz ha recordado la importancia del Senado en nuestro Estado Autonómico. Al respecto ha apuntado que "si, en general, no estoy de acuerdo con la asimetría, es lógico que tampoco esté de acuerdo con una reforma del Senado que sirviera para introducirla en su seno".

Considera que el Senado un instrumento útil al servicio de la cooperación y la coordinación de las Comunidades Autónomas entre sí y con el Estado y de estas entre sí. "Y, al mismo tiempo, servir de cauce para la participación de las Comunidades Autónomas en numerosos asuntos de la política nacional que les afectan directamente; y, muy en especial, los que se derivan de nuestra condición de país miembro de la Unión Europea", ha finalizado.

En el curso de la Universidad Rey Juan Carlos de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, Catedráticos, juristas, políticos, periodistas y expertos en la materia ofrecen sus opiniones en conferencias y mesas redondas en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.