El Gobierno advierte de que el descuento a los residentes canarios para viajar a la península tardará al menos 6 meses

27/06/2018 - 15:17

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha admitido que el descuento del 75 por ciento en viajes a la península ibérica para los residentes canarios, baleares, ceutíes y melillenses puede tardar al menos seis meses en ser efectivo, dada la redacción de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, que finalizarán su tramitación este jueves en el Congreso.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

En respuesta a la diputada de Coalición Canaria (CC), Ana Oramas, en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja, Ábalos ha asegurado que "el problema" con el descuento de residentes es que se han "encontrado" con unos PGE que "no facilitan la implementación inmediata de esta cuestión".

Según Ábalos, el hecho de que los Presupuestos deriven la implementación de esta bonificación al Gobierno implica que deba aprobarse un real decreto, previa toma en consideración del Consejo de Ministros. "Todo esto tiene una duración, en el menor de los casos, de seis meses. Lo siento, es lo que nos hemos encontrado", ha dicho Ábalos, quien ha apuntado que este problema no se habría dado si se hubiese redactado este descuento como se redactó el del 50 por ciento en las cuentas de 2017.

"He contado hasta diez para responderle. Sobre todo por el tono", ha contestado en su turno de réplica Oramas al ministro, y le ha exigido que dé "soluciones" y deje de "escaquearse". Oramas ha admitido que en la enmienda a los Presupuestos se facultaba al Gobierno para la entrada en vigor de esta bonificación, pero ha dicho que el Ejecutivo puede hacer que sea efectivo desde el mismo 1 de julio vía orden ministerial o decreto ley.

"LOS CANARIOS SON MÁS IMPORTANTES QUE LA TELEVISIÓN"

"Póngase las pilas", le ha espetado a Ábalos, y le ha echado en cara que su Gobierno sacase la semana pasada un decreto para renovar el Consejo de Administración de RTVE y no pueda hacer lo mismo con "los derechos de los canarios".

"Los canarios son más importantes que la televisión", ha continuado, y ha avisado a Ábalos: "Nos va a tener que resolver el problema".

Por su parte, Ábalos le ha garantizado que el Ejecutivo tiene la voluntad de aplicar la modificación, y se ha comprometido a tratar de introducir esta cuestión en el Consejo de Ministros de este viernes o en el próximo.

"Tendrá el decreto ley", ha prometido, aunque ha querido diferenciar con el de RTVE y ha reiterado que no será posible que el descuento de residentes esté vigente el 1 de julio. "Estamos hablando de subvenciones. No me pida que esté el 1 de julio porque me pide cometer prevaricación nada más llegar", ha concluido.