Ábalos no ve "rastro contable extraño" en la financiación del PSPV-PSOE

Madrid, 27 jun (EFE).- El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha dicho hoy en el Senado que no ve "rastro contable extraño" en la financiación del PSPV-PSOE entre 2005 y 2008 y ha subrayado que "no puede hacer nada" porque en esos años no tenía responsabilidad políticas en la Comunidad Valenciana.

Ábalos, que ha sido interrogado por el senador del PP Luis Aznar sobre la supuesta financiación irregular del PSPV-PSOE, ha precisado que no le hubiera importado haber tenido "un margen de actuación" aunque fuese para "despejar cualquier duda".

El también secretario de Organización del PSOE, que ha comparecido a requerimiento del PP en la comisión de investigación sobre la financiación de los partidos, ha explicado que lo único que se puede hacer es que a todos los que han sido citados, y son del partido, "advertirles de las consecuencias que se incurre a nivel del PSOE" en cuanto pasen a ser procesados.

"Aquí no hay protección a quien ha hecho algo mal" ha insistido el ministro que ha pedido que se "asuman responsabilidades", incluso si éstas alcanzan a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, por supuestas irregularidades en la construcción de desaladoras durante su etapa de ministra de Medio Ambiente en la época de Gobierno de Rodríguez Zapatero.

Aznar ha recordado a Ábalos que el auto judicial califica a 'Crespo Gomar' como "empresa intermediaria" para facilitar la financiación del PSPV-PSOE durante la campaña electoral de 2007 y que ello se hizo tanto a nivel municipal como nacional.

"Si esto hubiera sido solo a nivel municipal podía haber quedado en una Gürtelita, pero no fue así" ha comentado el senador.

Ábalos ha asegurado que no había oído hablar de la empresa 'Crespo Gomar' ni ponía cara a sus responsables ni sabía de supuestas relaciones de la firma con el PSOE y ha hecho hincapié en que el auto dice que "no hay trama" de financiación irregular.

Ante esta respuesta, el senador ha dicho a Ábalos que lo que no podía negar es que "todo esto pasó en su partido" y como secretario de Organización del PSOE "le cae la carga" de los hechos.

El ministro ha justificado su desconocimiento de lo investigado en que es secretario de Organización desde julio de 2017, a lo que el senador le ha respondido si acaso el partido también nació en esa fecha.

Ábalos ha insistido en que su responsabilidad "legal, jurídica y política" es a partir de julio de 2017 y ha reprochado al senador que le achaque responsabilidades "extratemporales" de situaciones "que no viví".

El senador y portavoz del PP en la comisión ha recriminado al ministro que el PSOE pretenda abanderar la regeneración pero tenga "una doble vara de medir" en los asuntos de corrupción.

En ese sentido, Aznar ha considerado que el ministro y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pasarán a la historia como "los dos líderes que devolvieron el PSOE al marxismo, pero al de Groucho Marx".