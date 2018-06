Arenas: Siento profunda decepción y tristeza por los casos de corrupción en el PP

Madrid, 27 jun (EFE).- El vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, ha afirmado que los episodios de corrupción que han afectado a su partido le producen una "profunda decepción y mucha tristeza" pero el PP no es un partido corrupto ni una organización criminal.

También ha asegurado que "jamás" tuvo conocimiento de una "caja B" del partido ni autorizó ningún gasto ni firmó talón alguno porque nunca asumió responsabilidades económicas dentro del partido.

Afirmaciones que ha hecho en la comisión del Congreso sobre financiación irregular del PP respondiendo al portavoz socialista Artemi Rallo y al de Cs, Toni Cantó.

Otra de las cosas que ha negado categóricamente es haber recibido un euro de ninguna actividad económica que no haya sido procedente de su rendimiento del trabajo, no se ha lucrado de la política y todo lo que ha percibido lo ha declarado "siempre" a Hacienda.

Arenas, que desempeñó el cargo de secretario general del PP entre 1999 y 2003, ha insistido durante toda su comparecencia en que no se ha hecho una interpretación "correcta" de la sentencia de la Gürtel.

En la sentencia, que no es firme -ha recalcado- el voto particular sostiene que de esa contabilidad paralela que llevaban en Pozuelo y Majadahonda no tenía conocimiento el PP nacional.

Por tanto, ha subrayado que esa contabilidad B "no está acreditada" en el PP, aunque no puede negar que ha habido personas de su partido que han estado salpicadas por la corrupción.

Otra de las cosas que ha dicho, esta vez a preguntas del portavoz de ERC, Joan Tardá, es que no tuvo tampoco contactos privados con las grandes empresas constructoras, como OHL o Sacyr, ni habló con ellas de contrato alguno.

Precisamente, una de las medidas que ha urgido a tomar en este tema es a poner en funcionamiento una auditoría de las contrataciones públicas y también cree que todas las fuerzas políticas deben hacer un esfuerzo en respetar la presunción de inocencia y en reaccionar de la misma manera ante comportamientos similares.

Esto lo dice, ha explicado, porque hoy ha sido detenido por corrupción el presidente de la Diputación de Valencia, el socialista Jorge Rodríguez, y el PSOE, ha señalado, no ha considerado pedir su dimisión en este caso que le afecta directamente.

Varios de los portavoces que han interrogado al dirigente popular han hecho hincapié en que los jueces de la Gürtel no han dado credibilidad a su testimonio, a lo que Arenas ha replicado que eso no es verdad, subrayando en todo momento que la sentencia no es firme.

Según la versión que ha dado, en Génova nunca se repartieron sobres con dinero negro, lo que sí se repartían eran complementos legales, ha concretado al contestar al representante de Unidos Podemos, Juan Pedro Yllanes.

De las reiteradas menciones que José Luis Bárcenas hace ante el juez, por lo que también se le ha preguntado, Arenas ha recordado que el extesorero afirmó de él que no tenía conocimiento alguno de la caja B. EFE