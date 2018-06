La AVT acusa a Sánchez de preocuparse más de los presos de ETA que de las víctimas y ve "indecente" acercarlos

27/06/2018 - 20:05

El PP censura que el Gobierno "utilice" a los reclusos etarras como "moneda de cambio" para "ofender" a las víctimas

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Artaluce, ha censurado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se esté preocupando más por los presos de ETA que por las víctimas del terrorismo.

Artaluce ha lanzado esta acusación tras asistir al homenaje anual que ha acogido este 27 de junio el Congreso de los Diputados en memoria de las víctimas de la banda terrorista y en pleno debate sobre la disposición del Gobierno a acercar a los presos de ETA a las cárceles del País Vasco.

NOS HA DESCOLOCADO

"No entendemos que el primer pronunciamiento del presidente sea preocuparse por los terrorista en vez de por las víctimas. Nos ha descolocado un poco", ha manifestado a los presidenta de la asociación mayoritaria de víctimas.

Artaluce cree que "la primera preocupación" de Sánchez deberían ser las víctimas, máxime cuando hay "muchas familias" que están pendientes de que los asesinatos de sus seres queridos sean resueltos. "En vez de preocuparse de eso, se preocupa por los terroristas. No entendemos mucho", ha insistido.

La presidenta de la AVT ha recordado que la asociación ya ha pedido una reunión con el jefe del Ejecutivo para que "mirándoles a los ojos" les explique "qué es lo que va a hacer, por qué lo va a hacer y cómo lo va a hacer", pero también para que les aclare "por qué se posiciona del lado de los terroristas" cuando éstos aún ni han mostrado arrepentimiento. "El arrepentimiento pasa por la colaboración con la justicia", ha apostillado.

Artaluce ha querido dejar claro que en la AVT no hay personas "vengativas" sino que lo único que persiguen es "justicia", esto es, que los presos de ETA no pasen en la cárcel ni un día más pero tampoco un día menos, y que si consiguen beneficios penitenciarios sea "cumpliendo con los requisitos legales".

LA DISPERSIÓN FAVORECE EL ARREPENTIMIENTO

En este punto, ha comentado que la dispersión de los presos etarras "favorece" su reinserción en tanto que "si les quitas del entorno que les dirige es más fácil" que se arrepientan de los crímenes cometidos.

En la misma línea se ha expresado minutos antes la presidenta de honor de la AVT, Ángeles Pedraza, quien ha acusado a Sánchez de hacer "daño a España" con su decisión "indecente" de acercar al País Vasco a los presos de ETA, y ha criticado que le den "pena" los mayores de 70 y no "los padres mayores de 70" que han "perdido a sus hijos".

"Me parece indecente. No puede pedir que se le dé al Gobierno nuevo cien días de creer en ellos, cuando ellos no han esperado ni dos semanas para hacer lo más dañino que se puede hacer, que es acercar a los presos que han asesinado a los nuestros", ha denunciado en declaraciones en el Congreso.

En concreto, Pedraza se ha referido a la decisión del Gobierno de comenzar a acercar presos teniendo en cuenta los internos de más de 70 años. "Yo le preguntaría que cómo le dan pena los mayores de 70 años y les va a acercar, y que qué va a hacer con los padres de 70 años que hemos perdido a nuestros hijos. ¿De qué manera les va a ayudar?", se ha preguntado. "Me parece fatal que lo primero que haga sea hacer tanto daño en España, porque va a hacer muchísimo daño a mucha gente", ha avisado.

Parecidos argumentos ha esgrimido el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, quien considera "indecente" que el Gobierno de Pedro Sánchez "utilice" a los presos de ETA como "moneda de cambio" para "ofender" a las víctimas del terrorismo.