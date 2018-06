Pablo Casado aboga por que "se participe" y "se deje votar en libertad" en el proceso para la Presidencia del PP

27/06/2018 - 21:05

El precandidato a la Presidencia del Partido Popular Pablo Casado, ha abogado por que "se participe" y "se deje votar en libertad" en el proceso para la sucesión de Mariano Rajoy, en relación a lo cual ha hecho hincapié en hay que, tras años "complicados", el PP debe obtener "mayorías suficientes" para no pactar con nacionalistas a nivel nacional ni con nuevas formaciones "que luego imponen unas condiciones que hacen que las legislaturas sean inestables".

BADAJOZ, 27 (EUROPA PRESS)

"Que nos reilusionemos con la política, han sido años muy complicados, hemos tenido resultados en el año 15 que hay que mejorar y, sobre todo, tenemos que tener mayorías suficientes para no tener que pactar ni con nacionalistas a nivel nacional", ha señalado Casado, quien ha abogado también por no pactar "desde luego ni con partidos que han ido surgiendo que luego imponen unas condiciones que hacen que las legislaturas sean inestables".

Así se ha pronunciado Pablo Casado en declaraciones a los medios en la tarde de este miércoles en la sede del PP en Badajoz, antes de mantener un encuentro con afiliados, en el que, como ha adelantado, iba a transmitir que si él gana este proceso interno de la formación "nadie pierde" y que su candidatura es "integradora" y "va a preservar una unidad que para el partido es fundamental apenas unos meses de las elecciones municipales y autonómicas".

Para Casado, "esto es como una carrera" y "hay que atarse los cordones antes que echar a correr", por lo que ha considerado que no se puede "hablar de tener éxito en las elecciones municipales y autonómicas" si no se cuenta con un partido "fuerte, unido, ilusionado y con ambición de ganar las elecciones".

"Ahora toca hablar de partido, ahora toca reforzarnos y luego ya hablaremos de candidaturas, ya hablaremos de proyecto, ya hablaremos de programas", tras lo que ha destacado que "por supuesto", él aspira "a liderar este partido para tener programas, equipos y también líderes y candidatos que sean ganadores".

GOBIERNO DE PEDRO SÁNCHEZ

En clave nacional, Pablo Casado ha mostrado su "preocupación" por las primeras medidas que está tomando el Gobierno de Pedro Sánchez, tanto con la eutanasia, como con la reforma constitucional, el acercamiento de presos etarras o las "concesiones" al independentismo catalán.

"Creo que eso en Extremadura no gusta nada y me da la sensación de que incluso no gusta a la gente que no es del Partido Popular", ha expuesto, para matizar que "por eso" el PP, "también aquí en Extremadura", "tiene que liderar esas banderas que son transversales" y "ponerse al frente de esos sentimientos patrióticos".

Acto seguido, ha añadido que sabe que a los extremeños, pertenecientes a una tierra "tan históricamente española desde hace muchos siglos", "no le gustará ver un Gobierno de España que cede a aquellos que quieren romperla". "Por eso yo creo que este congreso es la fórmula perfecta para reforzarnos y salir a ganar", ha defendido.

FORTALEZA, ILUSIÓN Y UNIÓN

A este respecto, Casado ha abundado en que está presentando "un proyecto de futuro" en el que Extremadura y Badajoz "también tienen mucha importancia" y ha considerado que se debe "conseguir" que la "buena referencia" de gobiernos municipales como el de Francisco Javier Fragoso en la ciudad de Badajoz o el de Elena Nevado en Cáceres "acabe llegando también a la comunidad, a la Junta de Extremadura, pero también que pueda llegar al Gobierno de la nación".

"Para eso es importante que en este proceso de congreso salgamos fortalecidos, que el partido salga ilusionado, que el partido salga unido, que el partido salga renovado", ha insistido, para incidir en que se trata de algo que hay que "proponer a la militancia".

Una militancia que, en su opinión, "en estos congresos son los que mandan", "los que ponen y quitan jefes" y los que están pidiendo que el PP vuelva a ser "ese partido grande de 11 millones de votos que consiga gobernar Extremadura" y que "consiga echar del Gobierno a estos que han llegado con la moción de censura de batasunos, podemitas e independentistas".

CHOQUES DE TRENES

Finalmente, y a preguntas sobre si considera que puede haber una "fractura" en el partido al concurrir varias candidaturas, Casado ha tildado de "fundamental" que "no haya un choque de trenes", sino que haya una candidatura que "represente a todos y sobre todo que conecte con la sociedad", a la vez que ha abogado por plantear proyectos para España una generación como la suya, con experiencia en puestos intermedios y que conecta "mejor con una sociedad que ha cambiado".

"Esa nueva etapa que yo propongo, que ya ha pasado en otros partidos porque los líderes del resto de partidos en España son de mi generación, que es lo que ha pasado en otros países europeos, que es lo que está pasando en muchos países también del continente americano, es algo que yo propongo que llegue también a España", ha dicho.

"Con pleno respeto a los que nos han precedido, contando y acompañándonos con aquellos que tienen experiencia", ha detallado, al tiempo que ha apuntado que es "bueno" que se pueda "dar paso a otras personas" porque la gente les "pide cambio, pero no cambio en lo que ha funcionado, sino un cambio en lo que se puede mejorar".