Rivera acusa a Sánchez de utilizar los traslados de los presos independentistas para mantenerse en el poder

28/06/2018 - 13:59

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha acusado a Pedro Sánchez de utilizar la política penitenciaria "como moneda de cambio para mantenerse en el poder", tras iniciar los trámites para acercar a cárceles de Cataluña a los líderes independentistas presos y defender el acercamiento de los reclusos etarras a Euskadi en determinados supuestos.

BRUSELAS, 28 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los medios antes de la reunión con los liberales de la UE previa a la Cumbre europea de este jueves y viernes en Bruselas, el líder de Cs también ha acusado al presidente del Gobierno de ser "más beligerante con los constitucionalistas que con los separatistas" y ha afirmado que sus "ansias de poder a cualquier precio" están "poniendo en jaque el consenso entre constitucionalistas".

"Creo que el señor Sánchez está dispuesto a cualquier cosa y me preocupa que no quiera recibir a las víctimas del terrorismo, que son héroes nacionales", ha lamentado Rivera, que ha recalcado que no entiende "por qué alguien va a tener privilegios penitenciarios precisamente por haber matado a alguien, más allá de lo que dice la Ley".

Según el presidente de Ciudadanos, el jefe del Ejecutivo "tiene mucha prisa por intentar contentar a sus socios de la moción de censura" y considera que lo mismo ocurre en el caso de Cataluña. "No entiendo que por ser amigo del presidente del Gobierno tenga alguien que tener privilegios penitenciarios", ha afirmado.

En su opinión, "es evidente que la voluntad política de los independentistas es trasladar a los presos porque tienen competencias penitenciarias y quieren darles un trato privilegiado". Sin embargo, Rivera ha recordado que puesto que aún no hay sentencia firme, "los jueces todavía tienen algo que decir".

Por tanto, Rivera ha pedido a Sánchez "que rectifique y deje de obsesionarse con el sillón" y que si no tiene apoyos convoque elecciones, pero "no puede ser que estemos todos cediendo ante los separatistas por la debilidad de este Gobierno", ha señalado.