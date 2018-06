Cs pide a Torrent acatar la suspensión de diputados: "No hay discusión posible"

28/06/2018 - 15:41

La líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, ha exigido al presidente del Parlament, Roger Torrent, acatar la suspensión de los diputados procesados por el Tribunal Supremo en relación a la causa sobre el proceso soberanista.

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)

"No hay discusión posible. Estos señores están suspendidos de sus cargos y no pueden votar, no pueden delegar el voto y no puede cobrar. Esperemos que el Parlament no vuelva a saltarse una resolución judicial", ha dicho este jueves en rueda de prensa desde la Cámara.

Arrimadas ha afirmado que la antecesora de Torrent, Carme Forcadell, no respetó ciertas resoluciones, y ha pedido que no se repita: "¿El presidente volverá a hacer lo mismo que Forcadell? ¿Volverá a pasar olímpicamente de una resolución judicial?".