De Cospedal pide que los candidatos firmen una declaración conjunta contra la excarcelación de presos de ETA

29/06/2018 - 13:31

Defiende que en el proceso de Primarias no se "abran heridas" y sirva para "renovarse" y "añadir sabia nueva"

VALLADOLID, 29 (EUROPA PRESS)

La candidata a la Presidencia del PP María Dolores de Cospedal ha pedido a los aspirantes a liderar la formación que firmen una declaración conjunta contra la excarcelación de presos de ETA, en la que, además, se incluya su repulsa a las "inquietantes" noticias sobre el acercamiento de presos como "pago" del Gobierno por el apoyo de PNV y Bildu.

De Cospedal ha lanzado este mensaje en un acto con militantes celebrado en la sede del PP de Valladolid al referirse al supuesto pacto entre el Gobierno y el PNV y ha defendido que en este punto el PP "tiene que ser reconocible" y trasladar a los españoles "la defensa del país" por encima de su proceso interno de Primarias.

"Voy a pedirle a todos los candidatos a este proceso de debate interno presentar una declaración conjunta de repulsa en nombre de todos los candidatos y de todo el PP", ha aseverado. "Es importante demostrar que por encima de nuestros intereses está el PP, lo primero es el PP, y esto se tiene que ver", ha insistido.

Para De Cospedal España vive un "momento crucial" en el que "por primera vez" el Estado está gobernado por un presidente al que "no han votado" y que no es diputado, a lo que ha sumado que, además, ha ocupado La Moncloa gracias al apoyo de los que "han querido romper España". "Nunca antes se había negociado con los que han intentado un golpe de Estado", ha manifestado.

"Es un presidente que por ahora está haciendo bueno hasta a Zapatero y no deja de darnos noticias que sólo hacen que inquietarnos", ha aseverado. Ante esta situación ha defendido la necesidad de que el PP se presente como un partido "unido", que tiene "claros" sus valores de "centro-derecha".

Tras esta reflexión la candidata a presidir el partido ha reseñado que es importante hacer "de la necesidad virtud" después de que hayan "echado" al PP del Gobierno de una manera que "a muchos españoles les ha hecho sentir vergüenza e indignación". A pesar de esta situación, De Cospedal ha insistido ante los militantes en que el PP tiene una oportunidad tras el "maremoto" y ha pedido que se mire hacia delante para lograr que el partido se reafirme psicológicamente porque "no hay victoria sin valores".

Así, ha insistido en advertir a los congregados en la sede de la calle Alcalleres de Valladolid de que todos los españoles están pagando la "hipoteca" de Pedro Sánchez, en la que las primeras mensualidades pasan por el acercamiento de presos de ETA y la posible excarcelación de presos, a lo que ha sumado el "trato diferente" que da a "quienes han intentado romper España".

"Nosotros nunca diríamos que un gobernante puede estar por encima de la Ley, es el gobernante el que debe estar más sometido a la Ley, me llena de bochorno que el presidente pague sus mensualidades de vivir en Moncloa a costa del Estado de Derecho y del imperio de la Ley ante la que todos somos iguales", ha manifestado.

Tras estas críticas al actual Gobierno central De Cospedal ha recordado que el PP ha gobernado en una "etapa muy dura" después de que el PSOE hubiera "dejado a España en la quiebra" y con una última legislatura en la que eran necesario pactos. Sobre este aspecto ha reconocido que al Ejecutivo de Rajoy le hubiera gustado hacer algunas cosas de otra manera pero "siempre" se aseguró la defensa de España aunque fuera "en perjuicio de lo que pensaba el PP".

"REFORZAR" EL PARTIDO

Así De Cospedal ha abogado por aprovechar el momento actual en el que el PP no está en el Gobierno para decidir con "claridad" y "reforzar" el partido desde la defensa de los valores del PP como son "la libertad, la iniciativa privada e individual, la creación de empleo y la solidaridad intergeneracional", a lo que ha sumado "el patriotismo constitucional" que, a su juicio, tiene que volver a estar en el "frontispicio" de todo el programa del PP.

"Debemos recuperar la unidad del centro-derecha español", ha reseñado, al tiempo que ha recordado que el PP es el "original" y no debe equipararse a otros partidos entre los que ha citado a Ciudadanos. "Hemos cumplido 40 años, nosotros somos el original, otros quieren copiar", ha destacado. "El PP es un partido reconocible, con identidad e inimitable".

De Cospedal ha insistido en la importancia de que el PP salga reforzado tras el congreso del 20 y 21 de julio. "Es muy importante que no creemos ni tensiones ni abramos heridas, los procesos congresuales son para debatir, para hablar, para aprovechar la oportunidad y para renovarnos y ser lo que quizá habíamos dejado de ser, para añadir sabia nueva", ha destacado.

Asimismo ha recordado ante los militantes que "nadie quiere que gobierno un partido hecho trizas", por lo que ha abogado por un PP "fuerte y unido" que será "fundamental para la cohesión de España".

"Somos un instrumento fundamental para España", ha defendido, tras lo que ha pedido que se "engrandezca" el legado del PP para construir un futuro, al tiempo que ha rechazado la posibilidad de rechazas tesis que pueden llevar al partido a convertirse "en lo que no es". Tras manifestar su "orgullo" de ser del PP ha pedido que no puede ser que "los cantos de sirena" hagan a sus militantes "creer otras cosas".

"Los sinvergüenzas y los delincuentes hace mucho que no están en nuestra casa y no estarán nunca más", ha señalado tajante De Cospedal, quien ha defendido que "no hay victoria sin valores y sin moral".

Por último, en cuanto a la participación de militantes en este proceso de Primarias De Cospedal ha insistido en que es la primera vez que se acomete un proceso de estas características en el ámbito nacional del partido, un punto en el que ha defendido la "libertad" de quienes han decidido participar y de los que no, por lo que, a su juicio, esta situación no debe tener "más trascendencia".

La candidata a la Presidencia del PP ha estado acompañada en este acto por el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera; el presidente del PP de Valladolid, Jesús Julio Carnero; la consejera de Economía y Hacienda de la Junta, Pilar del Olmo; el consejero de la Presidencia y vicepresidente, José Antonio de Santiago-Juárez; el vicepresidente de las Cortes, Ramiro Ruiz Medrano; el portavoz del PP en las Cortes, Raúl de la Hoz; el ex secretario de Estado de Seguridad Social Tomás Burgos; la diputada Raquel Alonso y el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Antonio Martínez Bermejo, entre otros.