Ayuntamiento defiende que contratos con Tangente pasaron "todos los filtros"

Madrid, 29 jun (EFE).- El Gobierno municipal de Manuela Carmena ha defendido hoy que los contratos con las cooperativas de economía social del grupo Tangente son legales y pasaron "todos y cada uno de los filtros", incluido el de Intervención, mientras que PP y Cs han insistido en que sirvieron para agrandar la supuesta red clientelar de Ahora Madrid.

Los grupos municipales han abordado hoy en la Comisión de Vigilancia de la Contratación del Ayuntamiento de Madrid un paquete de 26 contratos otorgados al grupo de cooperativas Tangente.

Con un formato similar a las comisiones de investigación han comparecido la delegada de Políticas de Género y Diversidad, Celia Mayer, las asesoras Rosa Domínguez y Luisa Salobral -que en el pasado trabajaron para cooperativas del grupo- y Luis Eduardo Molina, jefe del departamento municipal de Educación Ambiental.

Celia Mayer ha explicado que trabajó entre 2012 y 2015 como asalariada en Andaira, empresa vinculada a Tangente, una circunstancia que según ha dicho no tiene nada que ver con los cinco contratos de su área que Panoramic, Pandora Mirabalia y Dinamia obtuvieron para la realización de exposiciones y la gestión de espacios de igualdad, entre otras cuestiones.

"Han pasado todos los filtros. Me parece asombroso que pongan en cuestión el procedimiento", ha dicho Celia Mayer, que ha acusado al PP y Ciudadanos de sembrar dudas acerca del modo de funcionar de "todos los ayuntamientos de España".

Tanto la edil de Cs Silvia Saavedra como la del PP Ana Román han cuestionado los contratos en favor de Andaira, Pandora, Mirabalia y Kinema y han confiado en que las nuevas sesiones de esta comisión permitan analizar el resto de inyecciones económicas a las empresas de economía social relacionadas con Ahora Madrid.

En ese sentido, la edil popular ha preguntado si en "toda España" no hay más empresas que puedan realizar los trabajos que el Gobierno municipal encargó a sus afines. "No hay necesidad de tanto contrato menor", ha dicho Ana Román, que considera que se podrían haber estipulado contratos-marco para estas tareas.

"En la contratación menor hay que presentar tres ofertas, y que las tres entidades a las que se llama no estén no estén vinculadas entre sí", ha añadido Silvia Saavedra.

Sobre este asunto, la socialista Erika González ha comentado que, aunque se cumple la legalidad, "puede ser objeto de sospecha" que se pidan tres ofertas a firmas de un mismo grupo, cuando una forma de fortalecer la economía social es abrirla a más empresas.

Por parte de Ahora Madrid, el delegado de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño, ha afirmado que la contratación menor en el Ayuntamiento no solo ha descendido de forma progresiva sino que es "entre 15 y 20 veces mayor" en la Comunidad de Madrid, institución que además subvenciona más que el Ayuntamiento a Tangente.

La asesora del distrito Fuencarral-El Pardo Rosa Domínguez ha comparecido en la comisión de hoy porque antes de serlo trabajaba en Tangente, pero ha dicho a los ediles que la contratación no está entre sus responsabilidades.

El Ayuntamiento, ha sostenido Rosa Domínguez, "tiene mecanismos de control garantistas" que impedirían que ella pudiese participar en la contratación aunque tuviese interés. "Si quisieran tener detalles deberían llamar al personal funcionario o a las personas que han tramitado los contratos", ha dicho sobre los contratos menores de Fuencarral-El Pardo con Iniciativas Socio Ambientales Germinando y Pandora Mirabilia.

También la asesora de Celia Mayer Nieves Salobral, que facturó como autónoma a Tangente, ha asegurado que no tenía constancia de la existencia de la mayoría de los contratos. "Siento decirles que no conozco el contenido ni he participado en ningún momento; es una función que no me corresponde", ha afirmado.

El PP ha lamentado que la comisión de hoy no ha arrojado luz sobre los contratos. "No ha servido de mucho porque lo suyo hubiera sido una comisión de investigación", se ha quejado la popular Ana Román, que considera que hay 30 o 40 personas vinculadas a la supuesta "red clientelar".

La portavoz de Cs, Begoña Villacís ha lamentado que el PSOE no haya cuestionado al Gobierno de Carmena "y haya desaparecido como oposición", y ha incidido en que se han adjudicado "al menos tres millones de euros" al grupo Tangente por la vía de los contratos menores.