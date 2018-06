Alemania cierra con España y Grecia acuerdos clave para salvar su Gobierno

Bruselas, 29 jun (EFE).- La canciller de Alemania, Angela Merkel, anunció hoy que ha alcanzado acuerdos bilaterales con Grecia y España para devolverles inmigrantes que hayan accedido por primera vez a la Unión Europea (UE) a través de territorio griego o español.

"Mientras no se reforme el reglamento de Dublín, seguiremos apostando por estos acuerdos bilaterales para evitar desplazamientos secundarios", dijo Merkel en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo Europeo, en la que también confirmó que hoy mismo informará de sus avances a sus socios en el gobierno de coalición.

En Berlín, el Gobierno de Merkel informó de que Alemania se comprometió hoy a apoyar que se destinen medios económicos y de personal para España y Grecia con el fin de gestionar el flujo migratorio en las fronteras exteriores de la UE.

"Grecia y España estarán listas para recibir a los demandantes de asilo que vuelvan allí, hemos hablado con ellos y hemos acordado que nosotros les daremos apoyo económico", añadió la canciller alemana, que aseguró que su país estaría dispuesto a acoger inmigrantes de Grecia o España en casos de reunificación familiar.

Merkel también señaló que los Estados miembros de primera llegada como Bulgaria o Eslovaquia "deberían fortalecer sus controles fronterizos", una tarea en la que apuesta por "un enfoque coordinado" y para la que ha ofrecido el apoyo de policías alemanes, en colaboración con la agencia fronteriza comunitaria Frontex.

La mandataria alemana destacó además la importancia de los acuerdos con Austria para intercambiar información sobre los inmigrantes que cruzan la frontera entre los dos países, y abrió la puerta a extender estos pactos a otros países.

Con respecto a la creación de forma voluntaria de "centros controlados" de migrantes propuesta por el Consejo Europeo, la canciller no precisó qué Estados miembros estarían listos para albergarlos.

Al ser preguntada por el caso concreto de Italia, dijo que su primer ministro, Giuseppe Conte, "no ha hablado al respecto".

"No hay acuerdos concretos en este sentido, es importante a la hora de establecer estas plataformas de desembarco que haya cooperación con terceros países, es un asunto que no se puede discutir hasta que no se haya hablado con los jefes de Estado de esos países", dijo Merkel.

Sobre la tensión con su socio de Gobierno, la CSU, por sus exigencias en materia de migración, la canciller destacó que es "una situación de sobra conocida" y que, lejos de dificultar su posición negociadora, "ha animado a alcanzar un acuerdo".

"Es un paso importante en la dirección correcta, pero no es de ninguna manera el fin del camino", señaló Merkel, quien añadió que es "relevante" que se haya alcanzado un acuerdo "en todos los aspectos" a pesar de que había "posicionamientos muy diferentes" entre los Estados miembros".