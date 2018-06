García-Hernández lanza un vídeo grabado delante del PSOE contra la eutanasia y Pedro Sánchez, "presidente muerte"

29/06/2018 - 16:54

El candidato a la presidencia del Gobierno, José Ramón García-Hernández, ha lanzado este viernes un vídeo grabado frente a la sede federal del PSOE en Madrid contra la iniciativa socialista para regular la eutanasia y contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que denomina "presidente muerte" por esta propuesta.

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El aspirante a la sucesión de Mariano Rajoy asegura en la grabación, lanzada por redes sociales, que Sánchez ha puesto en marcha esta propuesta "para dividir de nuevo a los españoles" y la ha considerado un atropello al derecho a la vida. "Sólo un PP fuerte, con ideas fuertes, podrá hacer frente a este despropósito", agrega el candidato.

El pleno del Congreso aprobó el martes, a pesar del voto en contra del PP y de Unión del Pueblo Navarro (UPN) y la abstención de Coalición Canaria, la tramitación de la proposición de ley del PSOE para facilitar el derecho a morir a las personas con enfermedad o discapacidad grave que no tengan más opciones de tratamiento y que quieran, voluntariamente y con informes médicos, acabar con su vida.

El aspirante sigue recorriendo España durante la campaña por las primarias del PP, en la que García-Hernández ha considerado inevitable que haya tensión, aunque ha reclamado que "la mano no debe salir del guante" salvo para que sea tendida al resto de aspirantes.

A su juicio, los candidatos tienen que ofrecer mensajes "en positivo" y no ha querido hacer más comentarios sobre las denuncias del también candidato Pablo Casado sobre presiones y zancadillas. "Le diría a Pablo que no tropiece si le ponen zancadillas, pero a mí no me constan", dijo este jueves en declaraciones tras reunirse con Nuevas Generaciones.