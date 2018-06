Italia pide hechos tras el pacto de la UE sobre migración, con las ONG en contra

Roma, 29 jun (EFE).- El Gobierno italiano celebró hoy el acuerdo alcanzado en la Unión Europea sobre inmigración, al conseguir gran parte de sus exigencias, mientras que las ONG que operan en la peligrosa ruta del Mediterráneo central lo vieron con escepticismo.

Tras una larga noche de negociaciones en Bruselas, en Italia el primero en hablar fue el ministro del Interior y líder de la ultraderecha, Matteo Salvini, quien consideró que se ha logrado "el 70 % de lo solicitado" y se han puesto "los puntos sobre las íes".

Se refería al acuerdo sobre inmigración de la UE que, entre otras cosas, incluye la construcción voluntaria de centros de inmigrantes, más cooperación e inversión en África, apoyo comunitario a proteger las fronteras exteriores y un "esfuerzo compartido" en los rescates.

El también vicepresidente del Gobierno, auténtico ariete contra la inmigración irregular, indicó a Radio Capital que, en cualquier caso, no se fía "de las palabras" hasta comprobar "los compromisos concretos" y, sobre todo, "los hechos".

"Veamos qué principios tiene (el acuerdo), qué inversiones y qué hombres", dijo, para después lamentar que algunas operaciones, como Themis, de la Agencia Europea de protección de fronteras, patrulla el Mediterráneo con la mayoría de medios proporcionados por Italia.

En este sentido arremetió contra las organizaciones humanitarias que salvan vidas en el mar, a las que Italia niega puerto.

"Las naves de las ONG solo verán Italia en postales", retó, aludiendo también a las dos naves de la ONG española Proactiva -"Open Arms" y "Astral"- que dijo que se encuentran ante las aguas de Libia.

La ofensiva contra las embarcaciones humanitarias continúa en Italia, ya que Salvini las acusa de favorecer indirectamente el tráfico de personas, y, además de impedirles el desembarco en sus puertos, ha avanzado que tampoco permitirán que atraquen a por provisiones.

Por su parte, las organizaciones humanitarias que quedan en el mar, diezmadas en los últimos tiempos, acogieron el acuerdo europeo con desconfianza, sobre todo por transferir la responsabilidad de los rescates a los guardacostas libios, de quienes no se fían.

También por la petición a las ONG de no obstaculizar las labores de los guardias del Estado fallido libio.

"Hemos estado durante más de dos años rescatando decenas de miles de vidas en el Mediterráneo. ¿Cómo nos pueden decir eso?", indicaron a Efe representantes de la organización española Proactiva.

En este contexto precisamente se produjo este viernes el enésimo desastre tras un naufragio frente a Libia en el que alrededor de un centenar de personas desaparecieron, algunos niños.

El fundador de Proactiva, Óscar Camps, publicó un vídeo desde uno de sus barcos en el Mediterráneo denunciando esta tragedia y el que "no se haya contado con los dos barcos" de la ONG, uno de ellos medicalizado, para prevenir este fatal hundimiento.

"De golpe nos omiten, nos ignoran y no nos llaman. Y mueren a pocas millas de donde estamos nosotros. Es una vergüenza, indignante, y alguien tiene que tener la responsabilidad de todo esto. No estamos aquí para entorpecer las labores de la Guardia Costera sino para colaborar en que no se pierdan más vidas en el mar", defendió.

También el asesor de Oxfam Italia, Paolo Pezzati, advirtió de que "lo de las ONG es un falso problema" pues, en su opinión, existe "la voluntad de eliminar testigos incómodos en el Mediterráneo", en una entrevista al canal televisivo público RAI.

Además de Italia, también Malta impedirá a las ONG usar sus puertos hasta que se aclare lo sucedido con el "Lifeline", el barco al que permitió atracar tras seis días de espera con 233 inmigrantes y sobre el que se duda sobre la legalidad de su bandera holandesa y si actuó correctamente al salvar a estas personas.

El fundador de la ONG alemana, Axel Steier, explicó a Efe que parte de la tripulación del "Lifeline" se ha marchado ya de Malta y que el capitán, Claus-Peter Reisch, tras ser interrogado por la Policía, se encuentra en libertad.

No obstante, el próximo lunes deberá acudir ante un Tribunal maltés a las 11.00 hora local (09.00 GMT) para saber si se le imputa algún delito.

Mientras, los inmigrantes esperan a conocer su suerte, pues solo los que tengan derecho al asilo podrán quedarse en el continente, concretamente en Noruega y en ocho países de la UE: Malta, Italia, Portugal, Luxemburgo, Irlanda, Francia, Bélgica y Holanda.