El PP vasco lamenta el "desconcierto" en política penitenciaria del Gobierno central que "no sabe enfocar el tema"

El parlamentario del PP vasco Carmelo Barrio ha criticado el "tremendo desconcierto" que muestra el Ejecutivo central con respecto a la política penitenciaria y ha advertido de que "no sabe enfocar el tema" lo que le hace realizar "matizaciones en sentido diferente".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, los parlamentarios vascos se han referido a la intención del Gobierno español de acercar presos de ETA a cárceles del País Vasco y a las declaraciones de este viernes de la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, en las que indicaba que no habrá excarcelaciones ni progresiones de grado.

En este sentido, PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PSE han defendido un cambio en la política penitenciaria mientras que el PP ha destacado que ha sido esta política penitenciaria respecto a los presos de ETA la que ha dado "frutos muy importantes".

De este modo, el parlamentario del PP Carmelo Barrio ha señalado que lo que se está viendo es un "tremendo desconcierto" por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez con diversas "posiciones" del ministro del Interior, la portavoz o el nuevo delegado del Gobierno en el País Vasco.

"Son matices, fases o movimientos de un Gobierno en sentido y vectores diferentes. Estamos en el desconcierto inicial de un Ejecutivo que no sabe cómo enfocar este tema", ha criticado, para añadir que "tras las puertas abiertas de Pedro Sánchez ahora lo que hay son matizaciones".

Así, ha resaltado que el PP va a defender una política penitenciaria que "ha dado frutos" y lo que las víctimas reivindican "en relación con su memoria y necesidad de justicia". "Eso es lo que debiera marcar la actitud y posición del Gobierno de España", ha defendido.

PNV

Por su parte, la parlamentaria del PNV Josune Gorospe ha defendido que es "necesario" avanzar en política penitenciaria y dar fin a la "excepcionalidad". A su juicio, lo que Isabel Celaá quiso decir este viernes es que no se producirán "progresiones de grado y excarcelaciones con carácter general" sino que se realizará un análisis individualizado de los casos.

"Lo que defendemos no es que se dé un trato diferenciado respecto a otros presos sino que se cumpla la legislación vigente que fija que los presos tienen derecho a estar cerca de sus casas... y se pueden analizar los casos para que se dé progresiones de grado con carácter individual y perspectiva humanitaria", ha argumentado.

Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Iker Casanova ha afirmado que "el tono y el discurso ha cambiado" en lo referido a política penitenciaria, aunque "lo más importante será cuando cambien los hechos y se materialice todo".

"Parece que esta vez es la definitiva y se han dado pasos por el PSOE. El acercamiento de los presos debe ser una realidad inaplazable, aunque entiendo que para el Gobierno central puede ser complejo transmitir esto a la ciudadanía, sobre todo con un PP que está en una carrera por ver quién es más ultra", ha reprobado.

A su juicio, una vez desaparecida ETA no tiene "ningún sentido" mantener la dispersión. En lo referido a la progresión de grado ha advertido de que es algo que también se corresponde con la legalidad y con lo que "el sentido común dicta".

"No un beneficio excepcional sino levantar esa excepcionalidad que impide acceder a ese tratamiento normalizado. En el caso de presos vinculados a ETA hay nulo riesgo de reincidencia por lo que deberían progresar", ha argumentado.

Por su parte, el parlamentario de Elkarrekin Podemos Jon Hernández ha manifestado que lo que el Ejecutivo socialista y el resto de partidos tienen por delante es llevar a cabo "una pedagogía importante", ya que no se habla de "tomar medidas arbitrarias o regalar nada".

"Hablamos, dentro del marco legal, de aplicar políticas que están dentro de la ley y que deberían ser las ordinarias: el estar cerca de sus casas", ha añadido.

De este modo, ha pedido a PP y Ciudadanos que "no hagan política" con esta cuestión y eviten transmitir a la ciudadanía que lo que se va a hacer es "una especie de regalo a una ETA que no existe, porque no es cierto".

"NO A EXCARCELACIONES MASIVAS"

Por su parte, la parlamentaria del PSE-EE Alexia Castelo ha lamentado que se están "malinterpretando" las palabras. "Lo que hemos dicho es que hay un nuevo tiempo y que con la misma legalidad penitenciaria se puede hacer otra política penitenciaria. No hablamos de cuestiones generales ni de saltarnos la legalidad, ni de excarcelaciones masivas, ni progresiones de grado en listados", ha puntualizado.

De este modo, ha incidido en que dentro de la ley sí se puede aplicar otra política penitenciaria con itinerarios personalizados "de casos concretos". Además, ha incidido en que el acercamiento de presos o las progresiones de grado son derechos de los reclusos "no una cuestión que se negocie entre gobiernos".

"No se debe usar la política penitenciaria como arma arrojadiza y hay una ética política que debiéramos saber respetar todas las fuerzas políticas", ha pedido.