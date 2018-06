PSOE pedirá en Estrasburgo la inclusión de los ejes Valencia-Madrid y Zaragoza-Sagunt como corredores prioritarios

30/06/2018 - 15:14

La eurodiputada valenciana Inmaculada Rodríguez-Piñero ha presentado ante la Comisión Europea una batería de preguntas urgentes para conocer cuáles han sido los motivos que han llevado al organismo europeo a no incluir los ejes Madrid-Valencia y Zaragoza-Sagunt como corredores CORE prioritarios de la Red Básica Transeuropea de transportes (Red TEN-T), así como los criterios técnicos en los que han basado esta decisión.

VALÈNCIA, 30 (EUROPA PRESS)

La batería de preguntas de Rodríguez-Piñero llega tras la propuesta de la Comisión Europea de modificar el pasado mes de junio el Reglamento nº1316/2013 por el que se crea el Mecanismo 'Connecting Europe Facility' que determina cuáles son los corredores transeuropeos de transporte más importantes, englobados en lo que se conoce como Redes Transeuropeas de Transporte (TEN-T), ha indicado el PSPV en un comunicado.

Una modificación que añadía hasta un 15% más de kilómetros a la red en toda Europa y de los cuales más de 1.300km correspondieron a nuevas adhesiones al Corredor Atlático en España, mientras que el Corredor Mediterráneo no recibió ningún nuevo kilómetro de vía prioritaria.

"No es posible que el principal puerto del Mediterráneo, con más de cinco millones de tráfico de contenedores anuales, y la principal puerta de entrada y de salida de mercancías de toda España quede aislado de las principales redes europeas de trasnsporte bien por no haber propuesto su inclusión o porque no se supo defender el carácter estratégico de estas redes", ha señalado la eurodiputada del PSPV.

Asimismo, Rodríguez-Piñero ha reivindicado la necesidad de que durante la tramitación en Europa de esta propuesta de modificación se acepten las enmiendas que presentarán los socialistas para que ambos ejes se incluyan como corredores CORE prioritarios de la red básica, ya que hasta el momento se incluyen en el apartado 'Otros'.

En esta línea, la eurodiputada ha incidido en que "con esta decisión se perjudica considerablemente a Valencia, cuyo puerto es clave para el comercio exterior por su localización y área de influencia", por lo que ha pedido "una reflexión" para no obviar la importancia estratégica y comercial que puede tener para toda Europa el eje Lisboa-Madrid-Valencia que conecta el corredor Atlántico y el Mediterráneo y España de Oeste a Este; así como el Zaragoza-Sagunt, que permitiría conectar con el Bilbao-Zaragoza y por lo tanto permitiría la salida al Cantábrico de un gran número de productos europeos que llegar diariamente a puertos valencianos.

'MINUTO DE ORO' EN EL PLENO DE ESTRASBURGO

Además de la batería de preguntas escritas urgentes que la eurodiputada ha presentado a la Comisión, el próximo lunes, en el la sesión plenaria del Parlamento Europeo en Estrasburgo, Rodríguez-Piñero intervendrá en el conocido como "minuto de oro" para "defender los intereses estratégicos de la Comunitat" así como "para pedir explicaciones a la Comisión de por qué no han quedado recogidos los ejes Madrid-Valencia y Zaragoza-Sagunt en la ampliación de los corredores prioritarios de las redes transeuropeas".

Rodríguez-Piñero, que también aprovechará para mostrar al Parlamento la nueva configuración de los mapas de las redes prioritarias también pedirá durante su intervención el apoyo de los eurodiputados, especialmente de los españoles y de los valencianos "a las enmiendas que vamos a presentar para solventar esta injusta decisión así como para pedir que se sumen a la posición unánime que representan el actual gobierno de España, la Generalitat Valenciana y todos los agentes sociales y empresariales de la Comunitat a favor de unas infraestructuras que son básicas para la Comunitat, para España y para el conjunto de Europa".