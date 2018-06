IU suspende la asignación económica a Izquierda Abierta, que denuncia un "tribunal inquisitorial"

30/06/2018 - 18:42

IU ha decidido suspender la asignación económica que le corresponde a Izquierda Abierta (IzAb) en la reunión de la Coordinadora Federal de este sábado por "incumplimiento" de los estatutos de la coalición --al supuestamente pretender competir electoralmente contra IU--, ante lo que la organización liderada por Gaspar Llamazares ha denunciado "un tribunal inquisitorial" que responde a "una caza de brujas" y un "estrangulamiento económico".

Esta suspensión se ha aprobado por un total de 37 votos a favor, cuatro abstenciones y cuatro votos en contra. En un comunicado, IzAb ha lamentado que la Coordinadora Federal haya anulado su asignación económica con el voto de 37 de los "más de 90" miembros que componen el órgano, pero el secretario de Organización de IU, Ismael González, ha restado importancia a la reducida asistencia.

"Es 30 de junio. Va menos gente", ha dicho González en declaraciones a Europa Press, y ha agregado que esto demuestra además que "la gente no estaba movilizada" y que no se iba "a una guerra". "Ha sido una reunión normal", ha asegurado, y ha apostillado que el debate ha transcurrido "normal, sincero y honesto", con un tono de "tranquilidad".

No obstante, desde IzAb tachan la reunión de este sábado como un "bochornoso episodio" y garantizan que la suspensión de su retribución constituye "un chantaje" sobre el que asentar la oferta de diálogo del coordinador federal de IU, Alberto Garzón, al portavoz de IzAb Gaspar Llamazares.

"SOSPECHA" SEMBRADA POR EL PCE

IzAb califica de "arbitraria" la medida tomada contra ella y lo ve como "otro hito en la persecución de la libertad de expresión interna" y acusa al secretario de Organización del PCE, Fernando Sánchez, de sembrar la duda sobre su organización con "la sospecha" de que IzAb pretende competir electoralmente contra IU, motivo de la suspensión.

Concretamente, el artículo 31.4 de los Estatutos de IU recoge: "La integración de un partido u organización política en IU supone su reconocimiento como realidad política y organizativa de IU. En consecuencia, no podrá admitir que sus afiliados y afiliadas militen en otros partidos u organizaciones políticas no integradas en IU. Asimismo, esta integración supone también su derecho a participar de la financiación pública que esta recibe en contraprestación a su renuncia a presentarse a procesos electorales".

Según ha explicado González, el problema es que muchos de los portavoces de IzAb coinciden con los de Actúa, que ya ha anunciado su intención de presentarse en algún municipio de España a las elecciones. "Hoy mismo Gaspar estaba en Ferrol (La Coruña) presentando Actúa para las elecciones, contra En Marea --en la que se integra IU en Galicia--", ha apuntado.

En un informe que publicará la dirección de IU en su página web este domingo, al que ha tenido acceso Europa Press, se recogen enlaces con noticias en las que se publica la presentación de Actúa de cara a los comicios de 2019 en municipios como Leganés (Madrid), así como la posibilidad de hacerlo en otros como Ponferrada (León), León, Valencia, Ferrol, Rivas Vaciamadrid (Madrid) o San Fernando de Henares (Madrid).

CONVERSACIONES CON PSOE EN VALENCIA Y PODEMOS EN MADRID

Además, el informe constata que Actúa ha iniciado conversaciones para futuras alianzas con el PSPV de Valencia y con el secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos, Íñigo Errejón, con vista a los comicios autonómicos en la Comunidad de Madrid. En ambos casos, González ha criticado que "no se ha preguntado" ni a EUPV --nombre de IU en la Comunidad Valenciana-- ni a la Federación madrileña.

"Izquierda Abierta ha promovido la creación de un partido político llamado Actúa", recoge el documento de la dirección, y enumera varios responsables de IzAb que figuran también en Actúa, tal y como consta en el registro efectuado en el Ministerio del Interior el 3 de agosto de 2017: Marcos Sanz, Ángel Viviente, María Garzón y María Esperanza. También subraya que en la web de Actúa aparecen como promotores de este partido Gaspar Llamazares, Teresa Aranguren y Eva Jiménez.

Desde IzAb critican que el informe, que ha sido presentado a puerta cerrada esta mañana en la reunión de la Coordinadora Federal, se ha votado "sin el suficiente tiempo de análisis" y que estaba basado "en recortes de prensa y tuits", pero que no exponía "prueba fehaciente" alguna de que se hubiese producido un incumplimiento estatutario.

NI EXPEDIENTES NI EXPULSIONES

Asimismo, cargan contra un supuesto trato de favor al PCE, que, recuerdan, "se ha presentado en elecciones frente a IU" y que "recientemente llegó a aprobar la recuperación de su autonomía electoral", sin que por ello se produjese ninguna actuación de la dirección. "El PCE, que dirige de facto IU, ha convertido la Coordinadora Federal de hoy en un tribunal inquisitorial frente a la oferta de diálogo realizada por IzAb", concluye la organización, y avanza que tomará "medidas legales", sin concretar cuáles.

Por su parte, González sostiene que si IzAb, a través de Actúa, decide presentarse por su cuenta a las elecciones, no contará con los recursos económicos de IU. El secretario de Organización de IU ha afirmado que debe haber "una aclaración" de IzAb y ha destacado: "No se han abierto expedientes y no se ha expulsado a nadie".