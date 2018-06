Forcadell y Bassa piden a los hombres de ERC mayor protagonismo para las mujeres

L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), 30 jun (EFE).- La expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsellera de Trabajo Dolors Bassa han reclamado a los hombres de ERC que dejen a las mujeres del partido más responsabilidades y visibilidad en las listas electorales.

En una carta escrita desde la cárcel de Alcalá-Meco (Madrid) y leída en la Conferencia Nacional que celebra este fin de semana ERC en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Forcadell ha afirmado que "no valen excusas" para incrementar la presencia institucional de la mujer.

En la carta, leída por la consellera de Salud, Alba Vergés, Forcadell ha aludido implícitamente al hecho de que haya sido el Gobierno de Pedro Sánchez, y no el de Quim Torra, el primero con presencia mayoritaria de mujeres: "Me habría gustado que el primer gobierno con mayoría de mujeres hubiese sido nuestro gobierno".

Forcadell ha apostado por "convertir las próximas elecciones municipales en una gran victoria republicana y feminista, con más mujeres que nunca" en las listas de ERC y más cabezas de lista femeninas que "ningún otro partido".

"No valen excusas, porque hemos conseguido hitos mucho más complicados a lo largo de nuestra historia. No nos lamentemos de lo que habría podido ser, trabajemos por lo que puede ser", ha dicho.

Según Forcadell, "no podemos cambiar el país si no cambiamos el partido, y no cambiaremos ni el partido ni el país si las mujeres no están presentes en los puestos de decisión en la misma calidad y cantidad que los hombres. Las mujeres queremos estar, hemos de estar", ha añadido.

Por su parte, el conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir El Homrani, ha leído una carta de su antecesora, Dolors Bassa, también en prisión preventiva, en la que ha reclamado "un paso más" a ERC en su "mirada femenina", tras los "claros avances" en esta línea, como las listas cremallera.

"Hace falta que compañeros den un paso al lado para dejar avanzar a las mujeres y cooperar conjuntamente. No podemos doblar espacios para hacer coincidir las palabras con los objetivos. Esto sería hacernos una trampa ideológica. Necesitamos feminismo", ha agregado.