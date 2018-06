Cospedal dice que hay que ser contundente en defender a la mayoría del PP que es gente honrada

Santander, 30 jun (EFE).- La candidata a la Presidencia del PP María Dolores de Cospedal ha subrayado hoy que todos en su partido tienen que ser "contundentes" en el mensaje de que la mayoría de los populares son "gente honrada" y que quien pretenda enriquecerse "no tiene cabida".

Cospedal ha afirmado, en un acto con afiliados del PP de Cantabria en Santander, que los casos de corrupción han hecho "mucho daño" a su partido y ha recordado que ella ha salido a decir que ha habido "algunos ladrones" pero que la mayoría del partido es "gente honrada".

"Te duele y a mi también", ha respondido a una asistente que en ese momento ha interrumpido su discurso para quejarse de que se ponga en duda la honradez de los populares por los casos de corrupción.

Cospedal ha reconocido que "es muy difícil de explicar" que "ha habido un golfo, dos golfos, tres golfos que nos han ofendido a todos" y ha añadido que "esa gente ya está fuera del partido hace muchos años y algunos de ellos en la cárcel".

"Tenemos que machacar ese mensaje y tenemos que decirlo todos", ha reclamado.

La aspirante a la Presidencia del PP ha insistido en que hay que trasladar que "quien venga a llenarse las manos de dinero y a enriquecerse no tiene cabida" y que "si vuelve a pasar eso, solo tendrá los tribunales de Justicia, la expulsión del partido y el reproche de todos los ciudadanos".

"Nuestra gente no puede sentirse ni avergonzada ni humillada", ha dicho Cospedal, antes de subrayar que "no hay que esconder la cabeza".

A su juicio, ese es un mensaje que el PP "tiene que mandar con contundencia" porque "muchos votos se han ido por otro camino" debido a los casos de corrupción.

La candidata ha hecho también hincapié en que "lo importante" en este proceso para elegir al nuevo líder del PP es que el partido "salga unido y reforzado" y que "no se abran heridas que no se puedan cerrar, coser y curar, sobre todo que no haya que curar nada", ha apostillado.

Ha defendido además que el PP "no es un partido de uno", sino "un partido de la gente, de la gente que trabaja, no de la televisión".