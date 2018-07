Cospedal: no podemos abrir heridas, lo importante es la unidad del partido

Bilbao, 1 jul (EFE).- La candidata a la presidencia del PP María Dolores de Cospedal ha hecho hoy un llamamiento a "no abrir heridas, a no crear fracturas", en el proceso de elección actual, porque "la división interna no puede entrar en el PP, nuestra fortaleza ha sido siempre la unidad y eso tenemos que defenderlo como oro en paño".

Cospedal ha intervenido hoy en un acto con militantes y simpatizantes del PP en la nueva sede de este partido en Portugalete (Bizkaia), inaugurada ayer. La secretaria general del partido hace así campaña en el único territorio vasco, Bizkaia, en el que la ejecutiva del partido no ha apoyado a ninguno de los candidatos en liza. Los dirigentes alaveses y guipuzcoanos se han decantado por Soraya Sáenz de Santamaría.

No obstante, la candidata ha estado acompañada hoy por los máximos dirigentes del PP vasco -excepto Alfonso Alonso-, como la secretaria general, Amaia Fernández, y los presidentes de Álava, Iñaki Oyarzabal y Bizkaia, Raquel González.

La candidata ha centrado su discurso en la unidad del partido, en criticar la corrupción y además las "facturas" que el gobierno de Pedro Sánchez ha empezado a pagar por llegar a la Moncloa.

Cospedal, secretaria general del PP, ha puesto por encima de todo la unidad del partido: "Lo importante es que el partido salga reforzado (de este proceso electoral), porque con unión y principios ganaremos las próximas elecciones generales".

"No nos podemos convertir en una fotocopia de Ciudadanos, ellos son un partido de televisión, nosotros somos un partido de gente, de militantes, somos el original, y si somos un partido fiel a sus ideales, porque un partido tiene que tener ideología, ganaremos las elecciones", ha insistido.

En un guiño al País Vasco, ha comentado que en el PP se defiende la unidad de España, pero también "sabemos lo que significan las peculiaridades de los distintos lugares de España".

La dirigente del PP ha insistido en desmarcarse de la corrupción: "hemos tenido gente que ha robado; hay que perseguir, expulsar y denunciar al corrupto, porque el PP no es eso. Hay que condenar al corrupto y defender al inocente, aunque a veces le partan la cara a una, hay que defender a los buenos, que son la inmensa mayoría de la gente del PP".

El resto del discurso lo ha dedicado Cospedal a exponer los "momentos críticos" que, a su juicio, atraviesa España tras la llegada a la presidencia del gobierno de Pedro Sánchez, que ha "empezado a pagar las tres facturas que le han permitido llegar a la Moncloa".

La primera, "al PNV y quizás a Bildu", con el acercamiento de los presos de ETA, lo que supone "una humillación a las víctimas. Estamos en Portugalete, donde ETA ha asesinado a once personas. Tengo un niño de doce años, y tengo que hablarle de lo que ha sido ETA. No se ha disuelto porque haya querido sino porque les hemos derrotado, y no podemos permitir que se cambie el relato", ha subrayado Cospedal.

La segunda "factura" es el trato dado a los "golpistas catalanes, los que han querido dividir España". A juicio de Cospedal, Pedro Sánchez hace dejación de sus funciones cuando evitar contestar al presidente de la Generalitat. "Necesitamos un presidente que defienda el país", ha comentado.

Frente a Sánchez, Cospedal ha aportado por "el patriotismo constitucional, sin complejos, Somos el único partido que siempre ha defendido la unidad de España".

Por último, la tercera "factura" ha sido la entrega a Podemos de la elección de presidente de Radio Televisión Española, lo que ha calificado como un "golpe a la democracia. Dale TVE a Podemos para que la convierta en la Tuerka o en TV3. Los marxistas comunistas lo que saben hacer bien es manipular", ha opinado Cospedal

La visita de la candidata ha sido breve: además de en Portugalete, ha estado con militantes en Getxo, un municipio con amplia implantación del PP, y hoy domingo seguirá de "gira" y estará también en Logroño, Pamplona y Zaragoza.