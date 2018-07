Monago avala a Cospedal porque le "gusta" gente como ella que "da siempre la cara"

2/07/2018 - 13:33

PLASENCIA (CÁCERES) El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, ha anunciado este lunes que avala a María Dolores de Cospedal en su carrera para liderar dicho partido a nivel nacional porque le "gusta" gente como ella que "da siempre la cara", así como por su "valía", su "tenacidad" y su "capacidad".

Además, ha indicado que apoya a Cospedal por haber "compartido" con la misma "el haber trabajado en las mismas trincheras para conseguir los objetivos", lo que supone haber forjado "algunas afinidades", en alusión a la etapa de ambos como presidentes autonómicos.

En declaraciones a los medios tras un acto de María Dolores de Cospedal este lunes en Plasencia, Monago también ha incidido en que, pese a su "sí" expreso a aquélla para liderar el PP a nivel nacional él "no" pretende "condicionar" a "nadie", así como tampoco hablará "mal" de ninguno de los otros candidatos a liderar el partido porque los mismos le parecen "extraordinarios" y son además "compañeros" suyos a los que quiere "muchísimo" y con los que incluso también ha trabajado "en muchas ocasiones".

En este sentido, ha subrayado que todos los candidatos tienen "todo" su "respeto" y "afecto", y ha indicado que se ha puesto en contacto con "todos" ellos para poner a su disposición la "logística de partido" que puedan necesitar en Extremadura para mostrar sus candidaturas. "Pero sólo puedo avalar a una persona y esta persona es María Dolores de Cospedal", ha declarado.

"La libertad es lo que tiene que imperar en este caso, pero la misma libertad que yo creo que tienen que tener los compromisarios es la que tiene este humilde militante del PP para expresar su opción, y en este caso la he expresado en la ciudad de Plasencia en favor de María Dolores de Cospedal", ha dicho Monago, quien ha añadido que en todo caso él no busca "en absoluto condicionar a nadie ni tiene que suponer el condicionar absolutamente la decisión de ningún compromisario del PP".

CUALIDADES

En cuanto a los motivos por los que apoya de Cospedal, el líder de los 'populares' extremeños ha reconocido que la conoce "bien" después de "muchos años de militancia compartida", así como que la misma "conoce muy bien lo que es el trabajo territorial, de patear pueblo a pueblo" de su etapa como presidenta de Castilla-La Mancha, lo que según ha dicho "quizás forja algunas afinidades" al haber compartido etapa de gobierno cuando él era el presidente de Extremadura.

Además, ha resaltado que la "tenacidad" y "capacidad" de dicha candidata a liderar el PP a nivel nacional, así como "sobre todo" su "cualidad" de que "da siempre la cara", algo que según ha dicho a él le "gusta".

"En la vida cuando te dan la cara te la parten muchas veces. A mí me la han partido también muchas veces, pero me gusta esa gente. A mí no me gusta la gente bien-queda, no me gusta la gente que se pone de perfil, no me gusta la gente que se cambia de chaqueta, no me gusta esa forma de ser...", ha apuntado Monago, quien también ha reconocido que hay personas a las que actuando de otra manera "le va muy bien".

"Yo conozco a gente que ha tenido grandes éxitos en la vida siempre yendo de perfil, pero no es mi carácter... Lo reconozco, yo soy así... Y María Dolores tiene ese carácter... Por lo tanto, pues si tienes afinidad con una persona, le reconoces la valía, has compartido muchos momentos en la política pues al final cuando da el paso hacia adelante pues uno no tiene más que apoyarla", ha incidido el 'popular' extremeño.

OTROS CANDIDATOS

En todo caso, y pese a su apoyo expreso a la candidata María Dolores de Cospedal, Monago ha incidido en que "eso no quiere decir" que vaya a hablar "mal" de ninguno de los otros candidatos, sobre los que ha dicho que le parecen "extraordinarios".

"Son compañeros míos, yo los quiero muchísimo, hemos trabajado también en muchas ocasiones, le tengo muchísimo afecto. Es más, he hablado con todos ellos y les he dicho 'lo que necesitéis de Extremadura, de logística, de partido, de medios, venís a vuestra casa, por lo tanto nada más tenéis que decirlo", ha explicado.

En este sentido, ha reconocido que la pasada semana "no" pudo "acompañar" a Pablo Casado en un acto de éste en la región porque se celebraba el Debate sobre el Estado de la Región en la Asamblea de Extremadura, aunque ha añadido que se dio "mucha prisa en volver" para tomarse "una Coca-cola antes de que (Casado) regresara a Madrid con él". "Yo quería estar", ha dicho.

"Y con el resto lo voy a hacer también, son mis compañeros, tienen todo mi respeto y todo mi afecto, pero sólo puedo avalar a una persona y esta persona es María Dolores de Cospedal", ha concluido.