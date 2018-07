La CE abre un proceso de infracción contra Polonia para "proteger" al Tribunal Supremo

Bruselas, 2 jul (EFE).- La Comisión Europea (CE) inició hoy un procedimiento de infracción contra Polonia para "proteger la independencia" del Tribunal Supremo polaco, cuestión que entiende que "no ha sido abordada satisfactoriamente" en las discusiones sobre el Estado de derecho con las autoridades polacas.

"Hemos enviado por procedimiento de urgencia una carta de emplazamiento a Polonia para que revise su ley sobre el Tribunal Supremo", anunció en la rueda de prensa diaria de la CE el portavoz jefe de la institución, Margaritis Schinas, quien explicó que el Gobierno polaco tiene un mes para responder al Ejecutivo comunitario.

La nueva ley del Gobierno polaco sobre el Tribunal Supremo, que entrará en vigor mañana, rebaja la edad de jubilación de los jueces de 70 a 65 años, lo que obligaría a retirarse a 27 de los 72 que componen este órgano e incluso al primer presidente del Tribunal Supremo, cuyo mandato de seis años concluiría prematuramente.

La propia ley establece que los jueces que deseen continuar en el cargo deberán expresarle su voluntad de hacerlo al presidente polaco, Andrezj Duda, quien podría renovarles su mandato por tres años más.

Sin embargo, el Ejecutivo comunitario expresó su preocupación por el hecho de que la ley no establezca ningún tipo de criterio para que el presidente decida si renueva o no el mandato de cada juez y, una vez tomada su decisión, que no exista la posibilidad de que ésta sea revisada y validada judicialmente.

"La Comisión Europea considera que estas medidas minan el principio de la independencia judicial, incluida la irrevocabilidad de los jueces, y por lo tanto Polonia no estaría cumpliendo las obligaciones que recoge el Tratado de la Unión Europea (TUE)", aseguró la CE a través de un comunicado.

El Gobierno de Polonia aseguró en su momento que el proceso estaría supervisado por el Consejo Nacional de la Judicatura (NCJ), pero la CE señaló que la opinión de este organismo no es vinculante y que los jueces que lo conforman han sido nombrados por el Parlamento polaco.

Debido a la "falta de progreso" y a la "inminencia" de la entrada en vigor de esta ley, el Ejecutivo comunitario ha decidido abrir el procedimiento de infracción.

"Esperamos que las autoridades polacas reconsideren la entrada en vigor" de esa legislación, indicó Schinas.

"Al mismo tiempo, la Comisión Europea está lista para mantener el diálogo sobre el Estado de Derecho con Polonia, el mejor canal para resolver la amenaza sistemática a la independencia judicial en Polonia", concluyó la CE.

En paralelo, el Ejecutivo comunitario está trabajando en la aplicación del Artículo 7 del TUE a Polonia, que permite tomar medidas como retirar el derecho a voto en el Consejo Europeo a un Estado miembro cuando se observa riesgo de "un incumplimiento grave de los valores europeos".