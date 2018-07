Casado insta a no renegar del pasado del PP pero sí hacer cosas distintas

Madrid, 2 jul (EFE).- El candidato a presidir el PP Pablo Casado ha instado hoy a no "renegar" del pasado del partido, que fue "bueno" tanto con José María Aznar como con Mariano Rajoy y Manuel Fraga, y volver a recuperar el Gobierno de España para hacer cosas parecidas pero también "algunas distintas".

En una entrevista en Antena 3, Casado ha respondido de esta manera cuando se le ha preguntado si está apadrinado por Aznar -de quien fue jefe de gabinete- para liderar el partido y ha recordado que el expresidente del Gobierno y del PP ya no está en política y ha dicho que "no va a interferir" en el proceso interno.

Casado ha destacado que también tiene esta postura Rajoy, con quien habló cuando se iba a presentar para sustituirle al frente del partido, y ha añadido que está "muy orgulloso" de su pasado y "no entiende" como hay gente que reniega del suyo.

Así, ha recordado que José Manuel García-Margallo, otro de los candidatos, ha sido ministro al igual que otras han sido ministra y secretaria general del partido o vicepresidenta, como María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría, respectivamente, y ha destacado que él ha sido su "portavoz leal" en el PP.

Ha asegurado que siempre ha dicho cosas buenas de su Gobierno y aunque nunca ha dicho lo que no piensa, "a veces" sí ha tenido que callar cosas en este sentido.

Pero, en todo caso, ha considerado que ahora que el PP está en la oposición es momento de "mirar hacia delante" con "renovación, ilusión y unidad".

El vicesecretario de Comunicación del PP ha criticado el reparto de apoyos a los aspirantes por territorios y el estar hablando de "y tú de quién eres" o de "si galgos o podencos", algo que le parece de "la época de Romanones" y que solo lleva a "fracturas" y que los militantes se "autoexcluyan" si no están con ningún candidato concreto.

"Yo no denuncio nada", ha afirmado, sino que solo quiere ver un partido "sin etiquetas, sin diferencias por ideología, procedencia o territorio, todos juntos para ganar a la izquierda" porque en el partido cabe todo lo que esté "a la derecha del PSOE".

Y ha rechazado que se pueda interpretar que el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, esté apoyando a Cospedal, sino que mantiene un comportamiento "impecable" con todos los candidatos.

También se ha referido a su reciente intercambio de mensajes en Twitter con el expresidente Carles Puigdemont y el president Quim Torra, a quien ha respondido hoy que si él llega a ser presidente del PP no va a haber república de Cataluña porque es "excluyente y ruinosa" y no dialogará con quien no quiere cumplir la ley.