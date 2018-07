El Gobierno da libertad a Torra para plantear un referéndum, pero deja claro que no entrará a negociarlo

3/07/2018 - 14:15

Calvo aconseja centrarse en lo que pueda ayudar y recuerda al independentismo que ya sabe dónde encontrar al Ejecutivo y dónde no

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El Gobierno ha dado este martes libertad al presidente de la Generalitat, Quim Torra, para que plantee al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en su próxima reunión del 9 de julio la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña si lo considera "oportuno", pero ha dejado claro que no entrará en ninguna negociación porque la Constitución española no reconoce el derecho de autodeterminación.

Así ha contestado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, a la petición que el diputado de ERC, Joan Tardà, le ha trasladado en la Comisión Constitucional del Congreso, para que aclarara que quería decir cuando ofrecía al Govern catalán un "diálogo abierto y sin cortapisas".

"Sin cortapisas significa que tenemos que tener libertad para hablar", le ha respondido Calvo. "Faltaría más que no pudiera hablar de lo que considere oportuno. Si no nos colocaría en una posición muy poco democrática", ha razonado Calvo, que no ha aclarado sin embargo si el Gobierno estaría dispuesto a incluir la cuestión del referéndum pactado en el orden del día de esa reunión, como le ha reclamado ERC.

NO CABE EN LA CONSTITUCIÓN

Lo que sí ha dejado claro Calvo es que el Ejecutivo no se va a mover en su negativa a autorizar un referéndum de autodeterminación en Cataluña porque ese derecho "no existe" en la Constitución española, como tampoco existe en la mayoría de Constituciones en el resto del mundo.

Sin llegar a pedir al independentismo, como hiciera Pedro Sánchez, pasar página del referéndum del 1 de octubre, Calvo ha recordado que Torra acudirá a Moncloa como representante de todos los catalanes y le ha advertido de que será responsable de la voluntad con la que acuda a esa reunión, si "echa más leña al fuego" e "insiste en construir una realidad paralela" o si por el contrario se muestra dispuesto a "resolver un problema que tiene Cataluña".

"El tiempo en la política no te deja posibilidades eternas", ha apuntado Calvo, que ha querido remarcar que el actual Govern catalán que lidera Torra hasta la fecha no ha cometido ninguna ilegalidad.

Tras remarcar que la política no se puede situar "en el terreno de lo imposible", sí ha pedido que Torra acuda a La Moncloa a hablar con el presidente Sánchez en un tono de "lealtad", "respeto" y con voluntad de plantear "todo lo que pueda ayudar". "Todo el mundo sabe dónde nos podemos encontrar", ha zanjado la vicepresidenta.