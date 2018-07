Artadi afirma que acercar presos es una "obligación legal" e insiste en su liberación

3/07/2018 - 16:03

"La Generalitat tiene las competencias que tiene y no puede decidir sobre su excarcelación"

BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)

La portavoz de la Generalitat, Elsa Artadi, ha dicho este martes que el traslado de presos soberanistas a cárceles catalanas es una "obligación legal", no una concesión, y que la petición de la Generalitat es que sean liberados de forma inmediata.

"Es una obligación legal, no una contrapartida. Nuestra petición es la misma: los queremos en casa, no cerca de casa. Seguiremos reclamando que los liberen con la misma intensidad", ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu.

También ha criticado que el Ministerio de Interior, responsable del traslado a través de Instituciones Penitenciarias, está dando información "confusa" sobre esto, y el Govern calcula que los presos estarán en cárceles catalanas entre el miércoles y el jueves.

Por la información de la que dispone la Generalitat, el traslado de todos los presos soberanistas ya se ha iniciado, y mientras que el de Carme Forcadell y Dolors Bassa se hará directo y sin paradas por el camino, el del resto de presos no.

Artadi ha pedido al Ministerio de Interior información "minuto a minuto" sobre el traslado, no tanto para la Generalitat, ha asegurado, sino para las familias y los abogados que, según ha lamentado, también son víctimas de desinformación.

LIBERACIÓN Y FISCALÍA

La consellera ha negado que el Govern entienda este traslado como un gesto del Gobierno central para favorecer el clima de la reunión entre Torra y Sánchez del 9 de julio, y ha avisado: "Si quieren un clima más favorable ya saben lo que tiene que hacer", ha concluido en alusión a la liberación.

Preguntada por cómo el poder ejecutivo central puede influir en la decisión de la justicia para que sean liberados, ha recordado que la Fiscalía General del Estado depende del Gobierno y, por lo tanto, pueden renunciar a acusarles de unos delitos "que no tienen ningún sentido".

La Generalitat esgrime que son presos políticos y no políticos presos, pero asegura que, una vez estén en cárceles catalanas, no decidirá ponerlos en libertad: "La Generalitat tiene las competencias que tiene y no puede decidir sobre su excarcelación. Podemos hacer lo que podemos hacer".

INTERCAMBIO DE CARTERAS Y MANIFESTACIONES

Cuando estos presos estén ya instalados en cárceles catalanas, los miembros del Govern tienen previsto visitarlos siguiendo los "canales habituales" y hacer el intercambio simbólico de carteras que la mayoría no pudieron hacer a principios de junio cuando se formó el Ejecutivo catalán.

Preguntada por si el Govern teme que hayan manifestaciones ante las cárceles catalanas donde serán trasladados, Artadi ha afirmado que la gente debe poder expresarse con toda normalidad mientras se trate de manifestaciones "cívicas y pacíficas", como siempre han sido, a su juicio.