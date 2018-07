Santos: "Hice lo que pensé que era justo, aunque fuera impopular"

París, 3 jul (EFE).- El presidente saliente de Colombia, Juan Manuel Santos, que el próximo 7 de agosto cederá el mando a Iván Duque, aseguró hoy que en estos ocho años de mandato ha hecho lo que consideraba justo, y que el paso del tiempo borrará las "distorsiones" sobre algunas de sus medidas.

"Hice lo que pensé que era justo, aunque fuera impopular", apuntó en una entrevista concedida a canal de televisión France 24.

Iniciar el proceso de paz o la reforma fiscal, pasos que, según él, se le aconsejó que no hiciera, son dos ejemplos de esas políticas que defendió, porque "no era responsable ni justo" no actuar al respecto.

"La historia se encargará de disipar todas estas distorsiones ligadas a la política. Esos resultados de los que hablo tarde o temprano serán reconocidos por la opinión pública, por la percepción de los ciudadanos. Es lo que ha pasado con numerosos responsables políticos", apuntó.

A su sucesor, el uribista Iván Duque, le deseó que tenga "la inteligencia de entender que la vida le da una oportunidad que pocas personas conocen en su vida".

"Si se deja manipular o influir por alguien, la historia se lo hará pagar. Espero que no cometa ese error, que sea él quien tenga la firmeza, el carácter de tomar decisiones sin que nadie interfiera", comentó sobre los temores de que el mentor de Duque, el expresidente Álvaro Uribe, acabe gobernando en la sombra.

Santos confió además en que el nuevo Ejecutivo no apueste por un enfoque "estrictamente represivo" contra la droga: "Se dispararían una bala en el pie. Intentamos ya ese sistema, esa estrategia, y no funcionó".

El presidente celebró que los comicios del pasado 17 de junio fueran los "más tranquilos y con más garantías del país", y avanzó que cuando abandone el poder se retirará definitivamente de la política y no aceptará ningún puesto nacional o internacional.

"Cuando tienes un cargo público sacrificas en parte a tu familia, y me gustaría darle más tiempo. (...) Quiero dedicarme a la vida universitaria, a la escritura, a descansar. Quiero disfrutar de la vida", sostuvo el todavía mandatario, de 66 años, y abuelo desde hace un mes de su primera nieta, Celeste.