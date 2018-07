Sáenz de Santamaría asegura que ha hecho una campaña "en positivo" para después "integrar con generosidad"

La precandidata a la Presidencia del Partido Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que ha hecho una campaña "en positivo" y que después "voy a integrar con generosidad". "Pueden tener la tranquilidad que igual que no he dicho nada de mis compañeros en toda la campaña, el 5 de julio y después, estamos para integrar y trabajar juntos", ha reseñado.

LOGROÑO 26 (EUROPA PRESS)

Sáenz de Santamaría, que se ha trasladado a Logroño junto a la exministra de Empleo, Fátima Báñez, ha realizado estas manifestaciones ante los medios de comunicación momentos antes de mantener un encuentro con afiliados riojanos del Partidos Popular. Ha estado arropado, entre otros, por el presidente de La Rioja y presidente del PP en la comunidad, José Ignacio Ceniceros, por la presidenta del Parlamento riojano, Ana Lourdes González, y la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra.

Ha señalado que está siendo una campaña "muy positiva" para explicar "lo que tenemos que hacer para recuperar el Partido Popular y el Gobierno" central, y además "preparar las elecciones municipales y autonómicas". De hecho, ha asegurado que su candidatura "es la que más puede ayudar a nuestros alcaldes y presidentes autonómicos para gobernar" en los próximos comicios.

Sáenz de Santamaría ha añadido que "es una candidatura que suma, y que puede ampliar la base de nuestro partido, porque según las encuestas es la opción preferida de los votantes del PP, y de aquellos votantes que en un momento determinado votaron a otros partidos, y ahora pueden volver". "Se trata de convencer a mucha más gente y de reforzar la capacidad, fortaleza y solvencia del Partido Popular", ha apostillado.

La precandidata ha confesado que dio el paso para presidir su formación para que "ganase el PP", siendo consciente que "en este momento tengo la energía y la experiencia, tanto en el Gobierno como en la oposición para hacerlo", buscando además que "por primera vez el PP presente una candidata mujer a la presidencia del Gobierno, que eso es demostrar que la igualdad nos la creemos y la practicamos con hechos", y por ello "puedo ser la presidenta del PP y del Gobierno".

Sáenz de Santamaría ha insistido en que "puedo ser además la candidata que más puede ampliar la base del partido, dentro una formación con vocación de gobierno", así como que las encuestas dicen que "soy la candidata más idónea para gobernar en este momento" e incluso "podría ayudar a recuperar el voto que se perdió para el PP".

Para concluir, preguntada por el tono de crítica que en algún momento ha adoptado la campaña de primarias del PP, ha recordado que ella la había hecho "en positivo" en la que "no he citado jamás a ningún compañero de partido, ya que estoy presentado mi candidatura y hablando de mi proyecto", para concluir señalando que "es que además no doy abasto porque con todo lo que hace Pedro Sánchez a lo largo del día, solo con que me dedique a eso no me dan las horas".